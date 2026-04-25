Ο ΠΑΟΚ με πανέμορφο μπάσκετ πήρε τη νίκη (101-85) και την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, ενώ το Μαρούσι κατάφερε να... διαλύσει το σύστημα και θα βρίσκεται στην Stoiximan GBL και την επόμενη σεζόν!

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το Μαρούσι για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Ο «Δικέφαλος» ήταν ανώτερος στο παρκέ και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 101-85. Πέρα από τη νίκη, πήρε και την τρίτη θέση της βαθμολογίας, αφού η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.

Την ίδια ώρα, το Μαρούσι έχασε το παιχνίδι αλλά… κέρδισε το σύστημα. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στo πρωτάθλημα, αφού ο Πανιώνιος ήταν αυτός που υποβιβάστηκε μετά την ήττα του από τον Άρη Betsson. Μάλιστα, μετά το ματς ο Ηλίας Παπαθεοδώρου παρουσιάστηκε με δάκρυα στα μάτια του και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Ομορούγι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 19:12, με τον Ντίμσα να προσθέτει 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:55. Από την άλλη, ο Ρέινολντς σε 34:19 μέτρησε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο ΝτεΣόουζα τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο σε 20:17.

Πήγε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια ο ΠΑΟΚ

Ο Ρέινολντς άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το προβάδισμα με τους Μουρ και Μέλβιν (5-3). Μετά τα καλάθια των Ουίλιαμς και Περσίδη ο Ρέινολντς ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο και με λέι-απ έφερε το Μαρούσι στο +3 (7-10). Ο «Δικέφαλος» στη συνέχεια… πάτησε το γκάζι και με ένα σερί 12-0 βρέθηκε να προηγείται με 19-10 και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 28-20.

Με το τρίποντο του Μέλβιν η διαφορά ανέβηκε στους 11 (33-22), αλλά το Μαρούσι κατάφερε με τους Ουόκερ και Περάντες να μειώσει στους έξι πόντους και σε 40-34. Η διαφορά έπεσε και στους πέντε (43-38, 45-40) αλλά με τους Άλεν και Ομορούγι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί ξανά με 10 πόντους (52-42). Τελικά, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 54-46.

Πήρε τη νίκη ο ΠΑΟΚ, παρέμεινε στην κατηγορία το Μαρούσι

Το Μαρούσι μπήκε δυνατά στην επανάληψη και με τους Ουόκερ και ΝτεΣόουζα έριξε την διαφορά στο σουτ (54-51). Ο Περσίδης ένα τρίποντο για να βρει σκορ για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Πάπας απάντησε για το 57-54. Ο Ομορούγι με επτά συνεχόμενους πόντους έφερε τον «Δικέφαλο» στο +11 (69-58), αλλά ΝτεΣόουζα και Περάντες «απάντησαν» με ένα 5-0 για το 69-63. Η διαφορά έμεινε σε αυτό το επίπεδο μέχρι το φινάλε της τρίτης περιόδου, εκεί όπου ο Ταϊρί ευστόχησε σε τρεις βολές για το 80-70.

Ο Ταϊρί μπήκε «καυτός» στην τελευταία περίοδο και με πέντε προσωπικούς πόντους έκανε το 85-72, με τον Ουίλιαμς να βρίσκει σκορ για το Μαρούσι. Ο Ντίμσα ευστόχησε σε ένα μακρινό τρίποντο για το 88-72, ενώ μετά από συνεχόμενες χαμένες επιθέσεις ο Ουίλιαμς κάρφωσε για το 88-74, μετά το κλέψιμο του Πάπας. Μετά το κάρφωμα του Ομορούγι, ο Ρέινολντς με ακόμη ένα τρίποντο μείωσε στους 13 (90-77) αλλά ο Κόνιαρης «απάντησε» με το δεύτερη προσπάθεια για το 93-77. Μέχρι το φινάλε του αγώνα, το Μαρούσι δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς και να διεκδικήσει τη νίκη, με τον «Δικέφαλο» να επικρατεί τελικά με 101-85.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 54-46, 80-70, 101-85

