Ο Σλούκας ολοκλήρωσε την κορυφαία κανονική περίοδο της καριέρας του στον δείκτη ασίστ/λαθών

O Κώστας Σλούκας ολοκλήρωσε ακόμα μία regular season κάνοντας ρεκόρ καριέρας δημιουργικά.

Ο Κώστας Σλούκας έχει κερδίσει πολλά τρόπαια στην καριέρα του, ευρωλίγκες, ατομικά βραβεία, όμως δείχνει ακόμα και σε αυτήν την ηλικία ότι δεν παίζει ρόλο ο αριθμός που γράφει στην ταυτότητα σου, αλλά και το πως αισθάνεσαι πνευματικά και σωματικά.

Ο Έλληνας γκαρντ, ξεκίνησε φανταστικά την φετινή σεζόν και για παραπάνω από τρεις μήνες ήταν ξεκάθαρα ο καλύτερος και πιο κρίσιμος παίκτης του Παναθηναϊκού σε ένα διάστημα που προσπαθούσε να βρει σταθερές για να πιαστεί από κάπου. Σίγουρα σε αυτό έπαιξε και ρόλο ο αγωνιστικός ρυθμός που είχε από το Ευρωμπάσκετ. Στην συνέχεια έκανε μια φυσιολογική κοιλιά στην απόδοση του, όμως τον τελευταίο καιρό είναι και πάλι εκεί για την ομάδα του, όταν χρειάζεται σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα.

Μέσα στην σεζόν είχαμε κάνει ένα άρθρο, για τις φανταστικές επιδόσεις του Σλούκα την φετινή χρονιά ως προς τον αριθμό των ασίστ του, σε σχέση με τα λάθη του. Ήταν φανερό μέσα στους αγώνες, ότι ο Σλούκας έπαιζε σαν κομπιούτερ στο παρκέ, κάνοντας συνεχώς τις σωστές επιλογές. Αυτό είναι κάτι που τον ακολουθεί σε όλη του την καριέρα, όμως φέτος το πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο διεθνής γκαρντ, ολοκλήρωσε την σεζόν με 195 ασίστ, δηλαδή 5.1 ανά παιχνίδι και το έκανε αυτό κάνοντας μόλις 48 λάθη σε 38 παιχνίδια. Παρακάτω βλέπετε στο γράφημα, όλα τα χρόνια της καριέρας του και πώς φέτος έπιασε το καλύτερο νούμερο, από τότε που παίζει στην Ευρωλίγκα.

Το φετινό ast/tov ratio είναι της τάξεως του 4.06 και είναι το μεγαλύτερο που είχε ποτέ. Πέρσι, είχε και πάλι κάνει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του και όμως φέτος όχι μόνο την ανέβασε και άλλο, άλλα διέλυσε κάθε ρεκόρ. Ο Σλούκας, μπαίνοντας ήδη στο 36ο χρόνο της ζωής του, δείχνει ότι είναι ο άνθρωπος για τις δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Μόνο που ξέρει πότε πρέπει να πασάρει και που και πότε να εκτελέσει ο ίδιος, φτάνει για να τον κάνει έναν από τους κορυφαίους playmaker της Λίγκας. Ειδικά τώρα στα playoff, την ώρα δηλαδή που βγαίνουν οι μεγάλοι παίκτες, ο Σλούκας για μια ακόμα φορά αναμένεται να κάνει ένα βήμα μπροστά.