Το επιβεβαίωσε ο Τζέιμς: «Δεν θα είμαι στην Μονακό τη νέα σεζόν»

Ο Μάικ Τζέιμς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν θα αγωνίζεται στην Μονακό του χρόνου, ενώ υπογράμμισε πως δεν είναι σε διαπραγματεύσεις με άλλες ομάδες.

Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε στην «L’Equipe» και επιβεβαίωσε πως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την Μονακό. Όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πολυετές συμβόλαιο απάντησε: «Επίσης λένε πως ο Έλβις ζει ακόμα», και στην συνέχεια είπε ένα ξεκάθαρο «Όχι», όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι στην Μονακό τη σεζόν 2026-27.

Ακόμη, ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με άλλες ομάδες και υπογράμμισε ότι έχει στο μυαλό του μόνο την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. «Δεν έχω υπογράψει πουθενά αλλού, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο την ολοκλήρωση της σεζόν» ανέφερε.