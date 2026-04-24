Μπρουκς: «Μην κρίνετε τα παχνίδια με βολές, δεν ξέρω γιατί επιτρέπουν το flopping στα play-offs»

Ο Ντίλον Μπρουκς μόνο ικανοποιημένος δεν έμεινε από την διαιτησία στον αγώνα των Φοίνιξ Σανς κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι Φοίνιξ Σανς ηττήθηκαν από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 120-107 και πλέον βρίσκονται πίσω με 0-2 στην σειρά των play-offs. Μετά τον αγώνα, ο Ντίλον Μπρουκς μίλησε για τους διαιτητές και το πόσο… soft έχει γίνει το μπάσκετ.

«Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος σε αυτό, αλλά εδώ είναι τα πλέι-οφ, ένα παιχνίδι για άντρες. Όταν παρακολουθούσα τα παιχνίδια παλιά, όταν έπαιζε ο Μάικλ Τζόρνταν ή οποιοσδήποτε άλλος, όταν ο Λεμπρόν ήταν νεότερος, ήταν physical το μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά τα πέσιματα, το flopping, τα χτυπήματα και όλα αυτά επιτρέπονται όταν φτάνουμε στα play-offs.

Αφήστε τα αυτά για την κανονική περίοδο, για τους οπαδούς. Εδώ το θέμα είναι ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ποια είναι η πιο έξυπνη ομάδα. Μην κρίνετε τους αγώνες με βολές» ανέφερε.