Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Σπλίτερ στους πάγκους

Ο Τιάγκο Σπλίτερ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο μέλλον του στο ΝΒΑ και στην επόμενη σεζόν, όντας πλέον head coach των Μπλέιζερς.

Τα σενάρια για τον Βραζιλιάνο τεχνικό είναι αρκετά, με τον ίδιο ωστόσο να ξεκαθαρίζει πως το μυαλό του είναι στην ομάδα του Πόρτλαντ και στην παρουσία της στα πλέι οφ.

«Απλώς προσπαθώ να γίνω επαγγελματίας. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στα αποδυτήρια και στο προσωπικό μου να μείνω και να σκεφτώ το μπάσκετ. Όπως ακριβώς όταν πήρα τη δουλειά και όλα τα σχετικά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σπλίτερ ανέβαλε head coach μετά την απομάκρυνση του Τζόνσι Μπίλαπς και του σκανδάλου που κατηγορείται, με τα δημοσιεύματα να αναφέρονται στο μέλλον του στο ΝΒΑ.