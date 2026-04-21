Οι... Αντετοκούνμπο έφεραν άμεσο sold out στο Άρης Betsson - Πανιώνιος 

Λίγες μόνο ώρες μετά την είδηση πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα δώσουν το παρών στο Άρης Betsson - Πανιώνιος του Σαββάτου στο Παλέ, ανακοινώθηκε sold out.

Κατάμεστο θα είναι το Παλέ το Σάββατο το απόγευμα (25/4, 18:15) για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει το sold out. Βασική αιτία του sold out αποτελεί η παρουσία των αδερφών Αντετοκούνμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, που αναμένεται να τραβήξουν πάνω τους όλα τα φώτα.

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου (25/04, 18.15) με τον Πανιώνιο Cosmorama, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια διαθέσιμα υπάρχουν μόνο μέσω των συνδέσμων» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της ΚΑΕ.