Περί SMS, προσωπικών δεδομένων και τι είχε συμβεί πριν 4 μήνες όταν ο Λιόλιος παρέπεμπε πρόεδρο για ένα μήνυμα 

Ο πνιγμένος απ’ τα μαλλιά πιάνεται λέει ο λαός, όμως ο Βαγγέλης Λιόλιος πρέπει να κατανοήσει πως δε ζούμε σε χώρα χρυσόψαρων, με αποτέλεσμα να αποτελείτραγέλαφο η προσπάθεια σωτηρίας του εαυτού του.

«Τι ΦΟΒΑΤΑΙ ο Ευάγγελος Λιόλιος και απειλεί ότι θα μηνύσει για παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων την διοίκηση της ομάδας μας;!». Μέρος της ανακοίνωσης της ΚΑΕ Μαρούσι. Η οποία έδωσε σε όλους να καταλάβουμε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος έφτασε μέχρι αυτό το σημείο στον κατήφορό του.

Προσπαθώντας απεγνωσμένα να σώσει την όποια υπόληψή του και κυρίως την θεσούλα του στην ΕΟΚ, δεν κοιτάζει να αποδείξει την αθωότητά του – ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι αθώος και τον λασπολογούν –αλλά να κρύψει την παρανομία του! Ακόμη και τώρα που όλη η Ελλάδα είδε τις αποδείξεις των μηνυμάτων.

Μεγαλύτερη παραδοχή ενοχής από μια τέτοια κίνηση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Περάσαμε στο στάδιο όπου δεν κοιτάζει καν να αποδείξει πως δεν έχει σχέση με τον Προμηθέα, απλά αναζητά νομικό παράθυρο για να αγνοηθεί η πραγματικότητα. Αυτή που απέδειξε η καταγγελία του Αμαρουσίου!

Όμως ακόμη κι έτσι… Αν τίθεται θέμα «παραβίασης προσωπικών δεδομένων», τότε τον περασμένο Δεκέμβριο η ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου, είχε διαπράξει αδίκημα το οποίο τώρα θέλει να καταγγείλει για μια άκρως σοβαρότερη υπόθεση. Για την ακρίβεια για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Επειδή πολλοί μπορεί να ξεχνούν, τότε μέσω των ΜΜΕ έκφρασης της επικοινωνίας της ΕΟΚ και συγκεκριμένης ΚΑΕ – η οποία διατηρεί άριστη σχέση με τη διοίκηση Λιόλιου – είχε διαρρεύσει ένα SMS που απέστειλε πρόεδρος ΚΑΕ σε διαιτητή.

Μάλιστα η ΕΟΚ είχε ευαισθητοποιηθεί αμέσως και εξέδωσε ακόμη και ανακοίνωση. Κάτι που τώρα για κάτι τόσο σημαντικό, δεν μπήκε στον κόπο να κάνει.

Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Συγκλήθηκε σήμερα (11/12) έκτακτο ΔΣ της ΕΟΚ για τη διερεύνηση καταγγελίας ενεργού διαιτητή που διευθύνει αγώνες της Basket League κατά εν ενεργεία Προέδρου ΚΑΕ της Basket League, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της ΚΑΕ απέστειλε προσωπικό μήνυμα, και το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ, εμπίπτει σε ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις.

Τα περιεχόμενα σε αυτό γραφόμενα συνιστούν πράξεις που περιέχονται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ και του ποινικού κώδικα, και οι σχετικές αναφορές τόσο για τον διαιτητή όσο και για το Πρόεδρο της ΕΟΚ θα πρέπει να παραπεμφθούν στις αρμόδιες Αρχες.

Επομένως, το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε να διαβιβάσει όλο τον φάκελο μαζί με τα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία και να αποσταλεί ως εξαιρετικά επείγον:

1) Στον Αθλητικό Εισαγγελέα,

2) Στον Υπουργό Αθλητισμού με κοινοποίηση στη ΓΓΑ και τη ΔΕΑΒ,

3) Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και το τμήμα αθλητικής βίας,

4) Στον ΕΣΑΚΕ,

5) Στην ΕΦΙΠΗΔ,

6) Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ,

7) στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τέλος,

8) στη FIBA και στην Πειθαρχική Επιτροπή αυτής για να επιληφθούν άμεσα της υπόθεσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ, τον ποινικό κώδικα καθώς και τους κανονισμούς της FIBA τόσο για το φυσικό πρόσωπο αποστολέα του μηνύματος καθώς και για τη ΚΑΕ την οποία εκπροσωπεί ως Πρόεδρος αυτής».

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ είχε αποφασίσει τότε πως το SMS του προέδρου ΚΑΕ προς τον διαιτητή «εμπίπτει σε ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις». Τώρα ο πρόεδρος της ΕΟΚ για καταγγελίες-αποδείξεις μέσω των μηνυμάτων που έστελνε στον πρώην προπονητή του Προμηθέα, θέτει θέμα «παραβίασης προσωπικών δεδομένων».

Τότε το SMS οδηγούσε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για «πράξεις που περιέχονται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ και του ποινικού κώδικα», λόγω των αναφορών «για τον διαιτητή όσο και για το Πρόεδρο της ΕΟΚ».

Τώρα όμως, οι αναφορές στη σχέση Λιόλιου-ΚΑΕ Προμηθέα, ο τρόπος με τον οποίο ασκούσε διοίκηση, η εμπλοκή του στις μεταγραφές, στα ποσά, στη διαιτησία με γνώση ορισμών πριν τους μάθουν οι διαιτητές, στον επηρεασμό παικτών που ήταν στην Εθνική για να πάνε στην ομάδα της Πάτρας, αποτελούν «παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και συνολικά στο σύστημα… έχουν χάσει τη μπάλα. Βρίσκονται στην απόλυτη σύγχυση εκείνων που βλέπουν πως η «βασιλεία» τους τελείωσεκαι οδηγούνται σε κινήσεις αυτοεξευτελισμού πλέον.

Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουν ότι έφτασε το τέλος τους τόσο λιγότερο θα διασύρονται πέφτοντας στον λάκκο που έσκαψαν μόνοι τους.