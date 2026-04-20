Έρευνα: Συνέταιρος με τον Μαυραγάνη ο Λιόλιος - Ποιος είναι ο «Θωμάς Μητρόπουλος» του μπάσκετ

Σε έναν εταιρικό λαβύρινθο στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Κόρινθο και… αλλού, οδηγεί η έρευνα για τη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με τον σκοτεινό Γιώργο Μαυραγάνη που είναι «παρών» σε πολλά μπασκετικά deal.

Η αποκάλυψη που φέρνει σήμερα στο φως το ieidiseis.gr ταράζει τα νερά καθώς ο φερόμενος… φίλος του Ευάγγελου Λιόλιου όπως τον αποκάλεσε σε συνέντευξη Τύπου δεν είναι απλά… φίλος του αλλά συνέταιρος του!

Γιώργος Μαυραγάνης, ένα όνομα μια...φιλία. Ο Βαγγέλης Λιόλιος που φημίζεται για την κοινωνική του ζωή - εκτός μπάσκετ - διατυμπάνιζε σε συνεντεύξεις του το όνομα του Γιώργου Μαυραγάνη. Ποιος είναι ο Μαυραγάνης και τι σχέση έχει με τον πρόεδρο της ΕΟΚ;

Ο 40χρονος Γιώργος Μαυραγάνης, εκτός από φίλος του Λιόλιου, είναι και συνεταίρος του και χωρίς να έχει καμία θεσμική θέση κολυμπάει άτυπα στα νερά της... ΕΟΚ χωρίς το όνομα του να υπάρχει στο οργανόγραμμα. Άνθρωπος - φάντασμα δηλαδή.

Ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης συνδέονται επιχειρηματικά. Αυτή η πολυεπίπεδη σχέση περιλαμβάνει τη λειτουργία καταστημάτων franchise και την κοινή συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα.

Στην ελληνική αγορά, η βασική εταιρική σχέση των δυο πλευρών βρίσκεται στην αλυσίδα Coffee Island, η οποία συνδέεται με τον Λιόλιο μέσω της εταιρείας ΣΑΠΛΑΙ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ. Ο Μαυραγάνης, μέσω της εταιρείας GAN ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΕ, στην οποία κατέχει ποσοστό 33,34% λειτουργεί σειρά καταστημάτων franchise της Coffee Island που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και σε πόλεις του νομού Κορινθίας.

Ωστόσο η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα των δυο ανθρώπων ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα και φτάνει μέχρι και το... Βέλγιο. Η εταιρεία GAP RE INVEST SRL εμφανίζεται να ανήκει από κοινού στις δυο πλευρές και να δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. Το 50% των μετοχών ανήκει στην εταιρεία BARBARICO LTD. η οποία συνδέεται με τα συμφέροντα Λιόλιου, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στην KANTEENCO LTD., η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γ. Μαυραγάνη.

Παράλληλα η επιχειρηματική τους σχέση επεκτείνεται μέχρι και την Κύπρο μέσω εμπορικών συναλλαγών που προκαλούν ερωτηματικά... Η εταιρεία του Μαυραγάνη εμφανίζει υποχρεώσεις και δάνεια προς την Pand Holdings Ltd. στην οποία ο Λιόλιος εμφανίζεται ως διευθυντής.

Όπως γίνεται κατανοητό απ' όλα τα παραπάνω οι δυο πλευρές εκτός από φίλοι είναι και πάρα πολύ καλοί συνεργάτες, με τις επιχειρήσεις τους να επεκτείνονται και εκτός Ελλάδας, έχοντας κοινό τις επενδύσεις στο εξωτερικό και διασυνδεδεμένες χρηματοοικονομικές ροές στην Κύπρο.

Μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το μαχαίρι και το καρπούζι για να διερευνηθούν τα όσα παράνομα έχει κάνει ο πρόεδρος της ΕΟΚ ενώ είναι αρκετά βέβαιο ότι τα πλαίσια της έρευνας θα διευρυνθούν και σε άλλα πρόσωπα που άτυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα παρασκήνια του ελληνικού μπάσκετ, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε θεσμική ιδιότητα

Πηγή: ieidiseis.gr