Ιφί: «Η μόνη μου επιλογή το ΝΒΑ - Ελπίζω να έχω μία ευκαιρία το καλοκαίρι»

Ο Ναντίρ Ιφί σε δηλώσεις του τόνισε πως έχει στο μυαλό του το ΝΒΑ και ελπίζει το καλοκαίρι να λάβει κάποια προσφορά από τον «μαγικό κόσμο».

Ο Ναντίρ Ιφί μίλησε στο «leparisien» και αναφέρθηκε στο ΝΒΑ. Ο αστέρας της Παρί τόνισε πως θέλει να αγωνιστεί στον «μαγικό κόσμο» και πως ελπίζει ότι θα έχει την ευκαιρία να το κάνει το καλοκαίρι.

«Δεν είναι μυστικό. Νιώθω έτοιμος. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο draft αλλά ελπίζω να με υπογράψουν ως free agent. Δεν είναι όλα στο χέρι μου, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να δείχνω την αξία μου στο παρκέ. Ξέρω πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Ευρώπη, αλλά έχω συμβόλαιο με την Παρί. Σε κάθε περίπτωση, η μόνη μου επιλογή είναι το ΝΒΑ» ανέφερε.