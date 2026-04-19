Μίνι απόδραση του Χέις-Ντέιβις στην Σαντορίνη (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις μετά την Ινδία και το Ταζ Μαχάλ πραγματοποίησε νέα μίνι απόδραση στην Σαντορίνη.

Η λατρεία του Χέις-Ντέιβις για τα ταξίδια είναι ευρέως γνωστή, με τον Αμερικανό να το αποδεικνύει μέσα από τις φωτογραφίες του. Πριν λίγες μέρες ο πάουερ-φόργουροντ του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το τριήμερο ρεπό το Εργκίν Αταμάν και πραγματοποίησε ταξίδι - αστραπή στην Ινδία για να δει από κοντά το Ταζ Μαχάλ.

Αυτή την φορά ο Χέις-Ντέιβις προτίμησε μια μίνι απόδραση σε Ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα στην Σαντορίνη, με τον ίδιο να γνωστοποίει την παρουσία του στο νησί μέσω αναρτήσεων του στο instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες του Χέιζ-Ντέιβις: