Εξώδικο του Παναθηναϊκού σε ΕΟΚ, ΟΔΚΕ και ΚΕΔ για την υπόθεση Χριστινάκη

Σύμφωνα με το «grizoilikoi», ο Παναθηναϊκός κατέθεσε εξώδικη διαμαρτυρία σε ΕΟΚ, ΟΔΚΕ και ΚΕΔ για το βίαιο χτύπημα του Χριστινάκη σε εργασιακό πρωτάθλημα στα Χανιά.

Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε εξώδικη διαμαρτυρία για το βίαιο χτύπημα του διαιτητή Νώντα Χριστινάκη σε εργασιακό πρωτάθλημα στα Χανία με αποδέκτες τις ΕΟΚ, ΟΔΚΕ και ΚΕΔ σύμφωνα με το «grizoilikoi». Μάλιστα, το εξώδικο κοινοποιείται και στους Γ. Βρούτση και Γ. Μαυρωτά.

Ο Χριστινάκης, ο οποίος είναι διαιτητής της Α1, φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλό του, ο οποίος έπεσε στο παρκέ. Στο βίντεο ο Χριστινάκης απομακρύνεται χωρίς να ενδιαφέρεται για την κατάσταση του αντιπάλου του. Αυτό που επισημαίνεται στο εξώδικο είναι το ότι υπάρχει ασυνέχεια στο σημείο του χτυπήματος και πως παραμένει αναπάντητο το ποιος και γιατί έκανε την επεξεργασία.

Ακόμη, το «τριφύλλι» καταγγέλει το ότι δεν έχει κινηθεί καμία πειθαρχική διαδικασία αλλά και το ότι ΕΟΚ, ΚΕΔ και ΟΔΚΕ δεν έχουν τοποθετηθεί για το περιστατικό.

Όπως αναφέρεται, η αδράνεια δημιουργεί «σοβαρές υπόνοιες περί επιλεκτικής εφαρμογής των κανονισμών».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας, πειθαρχικός έλεγχος προβλέπεται όταν ο διαιτητής ασκεί τα καθήκοντά του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χριστινάκης ήταν παίκτης, όχι διαιτητής. Όμως, στο έγγραφο επισημαίνεται πως αυτό δεν απαλλάσσει τα αρμόδιο όργανα από την προστασία του κύρους του αθλήματος, καθώς ένας διαιτητής της Α1 εκπροσωπεί τους θεσμούς και όταν δεν έχει την σφυρίχτρα.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός ζητάει άμεση εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας και επίσημη ενημέρωση. Την ίδια ώρα, τονίζει ότι ελλείψει αυτών θα προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή.

Θυμηθείτε το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο (44:40'):