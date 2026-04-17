Τα ζευγάρια σε play in και playoffs της Euroleague: Με πλεονέκτημα κόντρα στη Μονακό ο Παναθηναϊκός

Η regular season της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί την συμμετοχή του στα playoffs μέσω του play in tournament, όπου θα αντιμετωπίσει την Μονακό με πλεονέκτημα έδρας.

Το Τριφύλλι τερμάτισε στην 7η θέση στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα και στο play in θα τεθεί αντιμέτωπο με την 8η Μονακό, την οποία θα υποδεχθεί στο Telecom Center στις 21 Απριλίου.

Σε περίπτωση νίκη ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για τα playoffs όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Βαλένθια, όπου τερμάτισε 2η έχοντας το μειονέκτημα έδρας σε πιθανή σειρά με τους Ισπανούς.

Αν ο «επτάστερος» ηττηθεί από τη Μονακό, τότε θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί στα playoffs αντιμετωπίζοντας το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας στις 24 Απριλίου για την 8η θέση και την διασταύρωση με τον Ολυμπιακό!

Αναλυτικά τα ζευγάρια του play in tournament:

Τρίτη 21 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μονακό

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 24 Απριλίου

Ο ηττημένος του Παναθηναϊκός-Μονακό θα αντιμετωπίσει το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

*Οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες

Τα ζευγάρια στα playoffs

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια - Παναθηναϊκός ή Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις