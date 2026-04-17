Η Βαλένθια έκανε το καθήκον της, κέρδισε την Ντουμπάι (85-95) και «καπάρωσε» την 2η θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Περιμένουν Παναθηναϊκό ή Μονακό στα play-off οι «νυχτερίδες».

H Βαλένθια έκανε αυτό που έπρεπε στο Σεράγεβο, κέρδισε την Ντουμπάι με 95-85 και πλέον περιμένει τον αντίπαλο της στα play-off. Οι «νυχτερίδες» παρουσιάστηκαν συγκεντρωμένοι, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην ομάδα του Σέκουλιτς και «καπάρωσαν» την 2η θέση στα play-off με ρεκόρ με 25-13 και πλέον περιμένουν τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μονακό για να μάθουν τον αντίπαλο τους. Οριστικά εκτός play-in η ομάδα από τα Εμιράτα.

Ο Μπράνκου Μπαντιό ήταν ο κορυφαίος των νικητών με τον «δαιμόνιο» γκαρντ να μετρά 20 πόντους με 5 ριμπάουντ, την ώρα που ο Τόμπσον πρόσθεσε 13 πόντους με 3 ασίστ. Διψήφιος και ο Πραντίγια με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Από την άλλη πλευρά ο Μούσα πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μπερτάνς να συμπληρώνει 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Διψήφια εμφάνιση και του Πετρούσεφ (10π. 5ρ.)

Ήλεγξε τον ρυθμό η Βαλένθια και πήρε προβάδισμα δια χειρός Μπάντιο

Ο Μπαντιό ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Βαλένθια, με την Ντουμπάι να μένει χωρίς σκορ για περίπου 2’. Το λέι-απ του Μούσα έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του Σέκουλιτς (2-3 στο 2’), με την αστοχία να κυριεύει τις δυο ομάδες την ώρα που το σκορ κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα (4-5 στο 4’). Οι παίκτες του Μαρτίνεθ πίεζαν στα 4/4, αποκτώντας μια διαφορά 4π. (6-10 στο 5’), κρατούσαν χαμηλά την Ντουμπάι (10π. σε 7’), ωστόσο αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ. Μπράξτον Κι και Μπαντιό έστειλαν την διαφορά για τις «νυχτερίδες» στο +8 (10-18 στο 7’), με την ομάδα του Γκόλεματς να απαντά με σερί 6-0 για το 16-18 στο 8’. Η ισπανική ομάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (19-24), με την Βαλένθια να ελέγχει τον ρυθμό.

Σταθερά το προβάδισμα η Βαλένθια, απάντησε με Μούσα και Πετρούσεφ η Ντουμπάι

Η αστοχία των δυο ομάδων συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Βαλένθια να διατηρεί το προβάδισμα της (+3, 25-28 στο 12’). Ο Ρίβερς βρήκε το πρώτο του σουτ από μακριά (25-31 στο 14’), ο Μπαντιό έγινε διψήφιος (10π.), με τις «νυχτερίδες» να έχουν ρυθμό στην επίθεση (31-37 στο 17’). Ο Μούσα ανέλαβε δράση (10π.) μείωσε σε 35-37 στο 17’ η Βαλένθια απάντησε με τρίποντο του Πουέρτο, με την Ντουμπάι να «τρέχει» σερί 5-0, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (42-42). Οι παίκτες του Σέκουλιτς είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους, έκλεισε το πρώτο μέρος στο +2 (47-45), με τον Μούσα και Πετρούσεφ να έχουν αλλάξει την εικόνα της ομάδας τους.

Ο Πραντίγια έδωσε λύσεις, η Βαλένθια πήρε διψήφιο προβάδισμα

Με τρίποντο του Μπερτάνς μπήκε στο δεύτερο μέρος η Ντουμπάι (50-45), με την Βαλένθια να απαντά άμεσα με 9-0 σερί δια χειρός Πραντίγια (11π.) για να πάρει ξανά τα ηνία (+4, 50-54 στο 23’). Η ομάδα του Σέκουλιτς είχε κολλήσει επιθετικά, με τον Άντερσον να δίνει λύσεις από μακριά και τις «νυχτερίδες» να διατηρούν το προβάδισμα τους (54-57 στο 24’). Ο Μπαντιό βρισκόταν σε πολύ καλό βράδυ (15π.), η Βαλένθια κυκλοφορούσε πολύ καλά την μπάλα, με τους φιλοξενούμενους να δίνουν διψήφια τιμή στην διαφορά τους (+10, 60-70 στο 27’). H ομάδα του Μαρτίνεθ ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +12 (67-79), έχοντας βάλει τις βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό και την 2η θέση στην κανονική διάρκεια.

Έκανε το καθήκον της η Βαλένθια και περιμένει αντίπαλο στα play-off

Όπως και στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι και στο 4ο η Ντουμπάι μπήκε με τρίποντο του Μπέρτανς (70-79), με τον Λετονό γκαρντ να σκοράρει εκ νέου από μακριά για να ροκανίσει την διαφορά στο -7 (73-80 στο 22'). Ο Τόμπσον έδωσε ξανά διψήφια τιμή στο προβάδισμα της Βαλένθια (+10, 74-84 στο 34') με τρίποντο - ανάσα. Πλέον οι «νυχτερίδες» είχαν φέρει τον ρυθμό στα μέτρα τους, κράτησαν χαμηλά την Ντουμπάι που έδειχνε να είχε παρατήσει το ματς. Μούσα και Ντζάναν μείωσαν στο -8 με σερί 5-0 (79-87 στο 38'), με τον Τόμπσον να απαντά εκ νέου με τρίποντο για το 78-90 στο 38'. Η Βαλένθια πήρε τελικά ένα σχετικά εύκολο διπλό, «καπάρωσε» την 2η θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague και πλέον περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μονακό για να μάθει τον αντίπαλο της στα play-off.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 47-45, 67-79, 85-95.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης