Πεναρόγια: «Ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή στην Παρτιζάν - Δεν σκέφτομαι ακόμα την επόμενη χρονιά»

Ο Χοάν Πεναρόγια μίλησε για τη σεζόν της Παρτιζάν λίγο πριν από τον αγώνα με τη Μπασκόνια (16/4, 21:30).

Αναλυτικά όσα είπε ενόψει της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague:

Για την πορεία της Παρτιζάν φέτος και το ματς με τους Βάσκους: «Ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή, δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαι περήφανος. Η Μπασκόνια παίζει εξαιρετικά, κατέκτησε το Κύπελλο, χαλάρωσε λίγο μετά, αλλά τώρα μετράει οκτώ συνεχόμενες νίκες. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη αποστολή, αλλά ελπίζω να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε τον τελευταίο αγώνα της σεζόν».

Για τον κόσμο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου: «Έχουμε καταπληκτικούς φιλάθλους που βοηθούν την ομάδα. Ήταν δύσκολο στην αρχή, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά άλλαξε πολύ γρήγορα και ελπίζω η ομάδα να είναι ακόμη καλύτερη την επόμενη χρονιά. Δεν σκέφτομαι την επόμενη σεζόν, η προσοχή είναι στη Μπασκόνια και μετά στο ντέρμπι της Κυριακής».