Νικολαΐδης: «Η ΑΕΚ πρέπει να μπει μέσα και να αποδείξει για ποιον λόγο είναι αήττητη εντός έδρας»

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, Μάκης Νικολαΐδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και ανέλυσε τη μεγάλη «μάχη» της «Ένωσης» απέναντι στη Μπανταλόνα (15/04)

Αναλυτικά είπε:

Για το Game 3 της ΑΕΚ απέναντι στη Μπανταλόνα: «Σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζει ρόλο η τακτική. Οι ομάδες θα είναι προετοιμασμένες και θα προσπαθήσουν να αιφνιδιάσουν τον αντίπαλο. Σε τέτοια ματς παίζει ρόλο η ψυχή. Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο BCL, έχει δείξει ότι μπορεί να νικήσει μια ομάδα όπως η Μπανταλόνα. Με τη βοήθεια του κόσμου θα τα καταφέρει να βρεθεί στο Final-4. Θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα πιστεύω. Είναι ένα παιχνίδι “ζωής και θανάτου” και μεγαλύτερο ρόλο παίζει η ψυχή και η θέληση των παικτών. Θα κριθεί περισσότερο στον κάθε παίκτη και το πόσο θέλει να προκριθεί».

Για τα θετικά από τα δύο πρώτα παιχνίδια και το «κλειδί» για την ΑΕΚ: «Πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να παρασυρθεί, παρ’ όλο που και εκείνη ξέρει να παίζει γρήγορο μπάσκετ. Πρέπει να τους φέρουμε στο δικό μας τέμπο. Οι Ισπανοί ξέρουν καλύτερα αυτό το στυλ μπάσκετ. Είναι ένα ματς που μπορούν να γίνουν τα πάντα, όπως έχει δείξει και η σειρά. Αν έχεις τον κόσμο στο πλευρό σου και κάνεις το 80%, έχεις το πάνω χέρι. Αυτό που γυρνάει σαν μπούμερανγκ είναι το άγχος του κόσμου, αλλά δε νομίζω να τους επηρεάσει».

Για το θέμα των ριμπάουντ: «Θα πω κάτι που μου το έλεγαν και διάφοροι προπονητές. Η επίθεση είναι ταλέντο, η άμυνα θέληση. Αν καταλάβουν ότι τα ριμπάουντ είναι “κλειδί”, τότε δε χρειάζεται κάτι άλλο».

Για το αν υπάρχει παίκτης που θα αποτελεί παράγοντα «Χ»: «Δε θέλω να ξεχωρίσω κάποιον, πρέπει να γίνει συλλογική προσπάθεια και δουλειά για να έρθει η νίκη. Τον παίκτη που θα κρίνουμε εμείς κομβικό, ο αντίπαλος θα κοιτάξει να τον σταματήσει».

Για το πείσμα των παικτών: «Είναι μέρος του παιχνιδιού, ο καθένας προσπαθεί να επηρεάσει αρνητικά τον αντίπαλο με καταστάσεις. Δε νομίζω ότι επηρεάζονται τόσο πολύ οι αθλητές τέτοιου επιπέδου».

Για το αήττητο εντός έδρας της ΑΕΚ στο BCL: «Αυτό παρασύρει έναν αθλητή. Είναι ιδιαίτερης κατάστασης σήμερα το παιχνίδι όμως. Καλό είναι να μην αφήσουν τη Μπανταλόνα να επιβάλει τον ρυθμό της. Δε θέλω να πω ότι είναι “παγίδα” το αήττητο εντός. Η ΑΕΚ πρέπει να μπει μέσα και να αποδείξει για ποιον λόγο είναι αήττητη στην έδρα της. Δεν είναι τυχαίο αυτό, μπορούν να το ξανακάνουν».

Για την πορεία της ΑΕΚ στο BCL: «Την περίμενα, γιατί βγάζει ηρεμία ο κόουτς Σάκοτα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι πολύ καλός προπονητής, στον πάγκο. Για ‘μένα, είναι προπονητής-μοντέλο όπως συμπεριφέρεται. Έχει τεράστιο μερίδιο στην πορεία της ομάδας. Δυστυχώς δε συνεργαστήκαμε στο παρελθόν».