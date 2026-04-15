Μάνος Παπαδόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί σε κάθε Final-4 - O Ολυμπιακός, η Χάποελ & ο Ιτούδης» (vid)

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικής της Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Center Fox και αναφέρθηκε στην Ευρωλίγκα, την πορεία της Χάποελ, τους "αιώνιους", αλλά και τα φαβορί για το Final-4.

Αναλυτικά όσα είπε στον Βασίλη Βέργη και τη Γεωργιάνα Σιώμου:

Για το γεγονός ότι η Χάποελ παίζει σε άλλη έδρα:

«Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, χάνεις τη συγκέντρωση που είναι βασικό στον αθλητισμό. Διαφορετικό να παίζεις σε μια ένθερμη έδρα, αρκεί να σας πω ότι το ποδόσφαιρο της Χάποελ έχει σε κάθε ματς 20 χιλιάδες φανατικούς.

Αλλάξαμε πολλές φορές έδρα και το που κάνουμε προπόνηση. Ακόμα και σήμερα κάθε μέρα κάνουμε σε διαφορετικό γήπεδο. Ίσως λειτουργήσει υπέρ μας γιατί πλέον δεν ακούμε είτε εντός είτε εκτός. Ασφαλώς στην έδρα σου νιώθεις πιο άνετα γιατί έχεις τα αποδυτηρια σου, τις συνήθειές σου, την οικογένειά σου. Αλλά αυτό μας έκανε και πιο σκληρούς».

Για το αν υπάρχουν σκέψεις για Μόναχο:

«Νομίζω η Φενέρ θα πάει, αν παίξει με εμάς. Θα παραμείνουμε στη Σόφια, δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Για την έντονη κριτική του ιδιοκτήτη της Χάποελ στον Ιτούδη:

«Έχει κλειστό συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Τώρα όταν ένας άνθρωπος βάζει τόσα χρήματα από την τσέπη του, μπορεί να λέει και κάτι παραπάνω. Όμως πολλά από αυτά που γράφτηκαν ήταν τελείως ψεύτικα. Υπήρξαν υπερβολές οι οποίες μας έκαναν να νιώθουμε όχι και τόσο καλά, αλλά εμείς ξέραμε ότι δεν υπάρχει αυτό. Ο ιδιοκτήτης ήρθε στον προπονητή, μίλησε. Ορισμένοι αρέσκονται στις υπερβολές. Εγώ διάβασα ότι θα πάρει η Χάποελ τον προπονητή της Μακάμπι, σαν να λέμε αύριο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Μπαρτζώκα και τον Αταμάν. Είναι πράγματα πέραν της υπερβολής, όμως εδώ θέλω να πω ότι όλοι μας στο αγωνιστικό κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, αν ένας προπονητής χάνει συνέχεια όσο φίλος μου και αν είναι δεν μπορώ να τον κρατήσω».

Για τον Χέις Ντέιβις:

Το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και της Ρεάλ και του Ολυμπιακού. Θέλω να πιστεύω ότι η Χάποελ θα φτάσει σε ένα σημείο να μην έχει αυτό το φόβο να μην την προτιμήσουν. Επίσης υπάρχει και το γεωπολιτικό. Δεν είναι όλα υπέροχα και απλά να λέμε ποιος δίνει τα περισσότερα».

Για τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας:

«Η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος, πώς να μην αντικατοπτρίζει την αλήθεια μετά από τόσες αγωνιστικές. Μπορεί να την πάρει οποιαδήποτε από τις 8 ομάδες που θα πάνε στα πλέι-οφ. Το υλικό του Παναθηναϊκού, το μέγεθος και η δυναμική του, την οποία ξέρω καλά, είναι τεράστια, είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει περάσει από την Ευρωλίγκα και δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός.

Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει τον Παναθηναϊκό αντίπαλο. Έχει καταπληκτικό ρόστερ και τη δυναμική του κόσμου του, του ιδιοκτήτη, της φανέλας. Έχει όλο το πακέτο για να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Βέβαια η πορεία έχει δείξει ότι μπορεί να χάσει, είναι ρεαλιστικό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να πει ότι προτιμά αυτόν τον αντίπαλο».

Για τον Ολυμπιακό και την πορεία του:

«Είναι σταθερή, καλά δουλεμένη από ένα καλό προπονητή πολλά χρόνια, έχουν την τεχνογνωσία, ξέρουν τι κάνουν. Εγώ τους είδα όταν παίξαμε και μαζί. Ξέρουν τι κάνουν στο γήπεδο».

Για το αν βλέπει τη Χάποελ στο Final-4:

«Είμαστε αουτσάιντερ με όποιον και να παίξουμε στα πλέι οφ. Το ρόστερ είναι καλό. Ο προπονητής πολύ καλός, οι βοηθοί είναι καλοί. Το πόσο θα αποδώσουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε 3 παιχνίδια δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι θα πολεμήσουμε, δεν θα μας κερδίσει κάποιος εύκολα. Δεν θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε στα πλέι οφ τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό».

Για τον αν ο ΠΑΟ είναι φαβορί λόγω ΟΑΚΑ:

«Ο Παναθηναϊκός από το 1991 που ήμουν μέχρι σήμερα είναι πάντα φαβορί εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως το φάιναλ φορ στη Μπολόνια. Δεν θυμάμαι κανένα άλλο φάιναλ φορ, ίσως στη Μόσχα που η ομάδα ήταν νεανική. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, παίζουμε μπάσκετ, δεν υπάρχει θέμα τι έχεις κάνει, αλλά τι θα κάνεις από εδώ και στο εξής και σε τι κατάσταση θα βρεθείς όταν πρέπει να είσαι καλά. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει καλά, κανείς δεν θα θυμάται τι έχει γίνει.

Από την άλλη έχουμε κάποια δεδομένα, δεν μπορεί να κάνεις προβλέψεις όμως. Οι προβλέψεις είναι περισσότερο συναισθηματικές. Η λογική λέει ότι έχει το ρόστερ και τη δυναμική για να πάει καλά. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες να κερδίσουν 3 φορές τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο ισχύει και αντίθετα, πρέπει να παίξεις 3 φορές καλά να κερδίσεις».

Για την πιο πιθανή 4άδα για το Final-4:

«Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ και Ρεάλ. Δεν βάζω τη δική μας ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε το ρόστερ για να είμαστε. Αν ήμασταν στο Τελ Αβίβ χωρίς πολέμους, με πρωτάθλημα τοπικό κανονικό, θα ήμασταν μέσα στην 4άδα. Θεωρώ θα ήμασταν πολύ ψηλότερα».

Για τη Βαλένθια:

«Παίζει πολύ ωραία. Παίξαμε 2 φορές. Την πρώτη φορά κερδίσαμε άνετα και τη 2η χάσαμε στο Τελ Αβίβ κερδίζοντας επί 39 λεπτά. Στο 4ο δεκάλεπτο ήμασταν 12 πόντους μπροστά και χωρίς τον Ελάιζα. Χάσαμε από δικά μας λάθη. Παίζει ωραίο μπάσκετ, αλλά αν κάτι στραβώσει δεν ξέρω πώς θα αντεπεξέλθει, θέλω να το δω, είναι ενδιαφέρον. Η Βαλένθια είναι ένα ερωτηματικό, για τους ρομαντικούς του μπάσκετ ένα ωραίο ερωτηματικό.

Για το αν του λείπει η Ελλάδα:

«Ειλικρινά όχι. Βλέπω ότι η Ε,λάδα έχει μια τοξικότητα που δεν την αντέχω. Αν είσαι και στο επίκεντρο, όπως ήμουν εγώ για πολλά χρόνια. Δεν αντέχω την τοξικότητα. Και ο κόσμος έχει κουραστεί. Βλέπουμε και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό κόσμο άλλου είδους, που πληρώνει ακριβά το εισιτήριο, που πάει να απολαύσει το θέαμα»

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Με τον Ζέλικο είμαστε μαζί κάθε μέρα όταν είναι στην Αθήνα αλλά και στο Βελιγράδι. Γράφανε ότι ο Ομπράντοβιτς θα πάει στη θέση του Ιτούδη και ο Ζέλικο ήταν μαζί μας δυο μέρες. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ξέρω ότι περνά ευχάριστα, αλλά και ότι αγαπά το μπάσκετ. Θεωρώ ότι θα πάρει την απόφασή του όταν πρέπει και αυτή τη στιγμή δεν ξέρει».