MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.

Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. 

Τα προβλήματα δεν λείπουν όμως για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που παραμένει τραυματίας, αλλά και ο  Μόντε Μόρις ο οποίος έκανε ατομικές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα.

Αντίθετα, επιστρέφουν στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» οι Φουρνιέ και Νιλικίνα, που είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις τελευταίες μέρες.
 

Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις