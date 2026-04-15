Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις

Δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.

Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.

Τα προβλήματα δεν λείπουν όμως για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που παραμένει τραυματίας, αλλά και ο Μόντε Μόρις ο οποίος έκανε ατομικές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα.

Αντίθετα, επιστρέφουν στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» οι Φουρνιέ και Νιλικίνα, που είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις τελευταίες μέρες.

