Ολυμπιακός: Εκτός με Αρμάνι οι Τζόουνς, Μόρις

Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.
Τα προβλήματα δεν λείπουν όμως για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που παραμένει τραυματίας, αλλά και ο Μόντε Μόρις ο οποίος έκανε ατομικές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα.
Αντίθετα, επιστρέφουν στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» οι Φουρνιέ και Νιλικίνα, που είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις τελευταίες μέρες.