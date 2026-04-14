Η Ζαλγκίρις πέρασε δια περιπάτου από την έδρα της Γιονάβα (101-84) λίγο πριν από τον «τελικό» της 6ης θέσης στην Euroleague με αντίπαλο την Παρί (17/4, 20:00).

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις έκανε συντήρηση δυνάμεων και πέρασε εύκολα από την έδρα των ουραγών του λιθουανικού πρωταθλήματος. Έτσι, το σύνολο από το Κάουνας ανέβηκε στο 24-1 και παραμένει στην 1η θέση του ταμπλό.

Πρωταγωνιστές των νικητών ήταν οι Σιλβέν Φρανσίσκο (15 πόντοι, 8 ασίστ), Ντεϊβίντας Σιρβίντις (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Λαουρίνας Μπιρούτις (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Η Ζαλγκίρις στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με την Παρί για την 38η αγωνιστική της Euroleague (17/4, 20:00). Πρόκειται για ένα ματς με χαρακτήρα... τελικού, καθώς οι Λιθουανοί θέλουν τη νίκη για να «κλειδώσουν» την 6η θέση της βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της λίγκας, την ώρα που ο Παναθηναϊκός Aktor... καραδοκεί.

Τα Δεκάλεπτα: 20-34, 40-52, 60-83, 84-101.