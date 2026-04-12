Lakers' Corner: «Κλείδωσαν» το πλεονέκτημα έδρας με εμφατικό τρόπο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς… διέλυσαν τους Φοίνιξ Σανς (101-73) και έτσι «κλείδωσαν» το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs.

Μετά τη νίκη κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (119-103) οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Φοίνιξ Σανς. Οι «Λιμνάνθρωποι» ήθελαν τη νίκη ώστε να «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα στα play-offs και κατάφεραν να την πάρουν με εμφατική νίκη. Οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ έκαναν τρομερή εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ και επικράτησαν εύκολα με 101-73. Έτσι, είναι στην τέταρτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 52-29.

«Βασιλική» εμφάνιση με τέσσερις… διψήφιους

Για ακόμη μία φορά ο Λεμπρόν Τζέιμς έδειξε πως είναι έτοιμος να ηγηθεί των Λέικερς στα play-offs με τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς να παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο «Βασιλιάς» αγωνίστηκε σε back-to-back παιχνίδια αφού τον χρειάζεται η ομάδα του, παρά το γεγονός πως από την αρχή της σεζόν ήταν σχεδιασμένο να μην κάνει κάτι τέτοιο. Ο θρύλος του ΝΒΑ τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ 12 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα και θυμίζει τον… 20χρονο εαυτό του στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Ωστόσο, ο ηγέτης των «Λιμνανθρώπων» δεν χρειάστηκε να… κουβαλήσει όλο το βάρος της επίθεσης. Οι Λέικερς είδαν ακόμα τους Ρούι Χατσιμούρα, ΝτεΆντρε Έιτον και Λουκ Κενάρντ να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ρέντικ θα χρειαστεί αυτό τον… πλουραλισμό στην επίθεση, με τα play-offs να πλησιάζουν.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 28 πόντοι (10/16 πόντοι, 2/2 τρίποντα, 6/9 βολές), 6 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 32:06.

Ρούι Χατσιμούρα: 13 πόντοι (4/8 σουτ, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη σε 30:47.

ΝτεΆντρε Έιτον: 10 πόντοι (4/8 σουτ, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 30:08.

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι (1/1 σουτ), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 30:34.

Λουκ Κενάρντ: 19 πόντοι (6/12 σουτ, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 λάθος σε 28:12.

Μπρόνι Τζέιμς: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 12:43.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 6 πόντοι (3/6 σουτ, 0/2 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18:40.

Μαξ Κλέμπερ: 2 πόντοι (1/3 σουτ, 0/1 τρίποντο, 0/2 βολές) και 1 κλέψιμο σε 11:33.

Μάρκους Σμαρτ: 6 πόντοι (2/5 σουτ, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 18:03.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 4 πόντοι (1/5 σουτ, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 13:12.

Ντριου Τίμι: 2 πόντοι (1/2 σουτ) και 1 ριμπάουντ σε 6:19.

Ντάλτον Κνεκτ: 5 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 4:10.

Αντού Τιέρο: 1 κλέψιμο σε 1:47.

Κρις Μάνιον: 1 πόντος (1/2 βολές) και 1 κλέψιμο σε 1:47.

Σύνολο: 101 πόντοι (35/69 σουτ - 50,7%, 8/20 τρίποντα - 40%, 23/30 βολές - 76,7%), 35 ριμπάουντ, 27 ασίστ, 17 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 11 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς και Τζάκσον Χέιζ.

Οι Λέικερς θα ολοκληρώσουν την regular season στην «Crypto.com Arena» με το παιχνίδι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ (13/4, 03:30).