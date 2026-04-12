Κενάρντ για τα play-offs: «Έχουμε τον Λεμπρόν και θα είμαστε έτοιμοι»

Ο Λουκ Κενάρντ σε δηλώσεις τους τόνισε πως οι Λος Άντζελες Λέικερς θα είναι έτοιμοι για τα play-offs καθώς έχουν τον Λουκ Κενάρντ στο ρόστερ τους.

Η regular season του ΝΒΑ πλησιάζει στο τέλος της, με μόνο μία αγωνιστική να απομένει. Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα κοντραριστούν με τους Γιούτα Τζαζ και μένει να μάθουν μόνο αν θα είναι τρίτοι ή τέταρτοι στην κατάταξη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Λουκ Κενάρντ μίλησε για τα play-offs και ξεκαθάρισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» θα είναι έτοιμοι, καθώς έχουν στο ρόστερ τους τον Λεμπρόν Τζέιμς.

«Έχουμε τον Λεμπρόν και ο τρόπος με τον οποίον παίζει και ηγείται είναι τρομερός. Με όποιον και να παίξουμε, θα είμαστε έτοιμοι για το Game 1. Θα έρθουν στο Λος Άντζελες πρώτα και θα είμαστε έτοιμοι» ανέφερε.