Τζόουνς: «Δεν έβλεπα λόγο να μην μείνω στην Παρτιζάν, υπήρξαν επαφές και με άλλες ομάδες»

Ο Κάρλικ Τζόουνς αποφάσισε να παραμείνει στην Παρτιζάν για δύο ακόμη χρόνια, υπογράφοντας και το σχετικό συμβόλαιο ως το 2028.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει φέτος 15,6 πόντους και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 14 παιχνίδια της Euroleague, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την παραμονή του στη σερβική ομάδα.

«Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Αυτός ο οργανισμός, οι οπαδοί, οι συμπαίκτες μου και οι προπονητές ήταν εκεί για μένα όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, όταν τραυματίστηκα και όταν χάναμε. Δεν έβλεπα λόγο να μην μείνω στην Παρτιζάν. Θα είμαι εδώ για δύο ακόμη χρόνια. Ελπίζω να μπορέσω να φέρω χαμόγελα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο» ανέφερε αρχικά ο Τζόουνς.

Και συνέχισε: «Κάποιοι σύλλογοι ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Προσπάθησα να μείνω προσγειωμένος, είμαι εδώ για να παίζω μπάσκετ. Ο ατζέντης μου χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις και μίλησε με άλλες ομάδες, αλλά του είπα ότι είμαι χαρούμενος εδώ. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ».