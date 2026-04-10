Lakers' Corner: Ο… διπλός «Βασιλιάς» έδειξε τον δρόμο στους υπόλοιπους

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες (119-103 τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) με τον Λεμπρόν Τζέιμς να δείχνει παραπάνω από έτοιμος για τα play-offs.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο «Chase Center» και με το τελικό 119-103 κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά από τρεις σερί ήττες. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 51-29 και βρίσκονται στην τέταρτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Ο… διπλός Λεμπρόν Τζέιμς έδειξε τον σωστό δρόμο

Με τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς εκτός επ’αόριστον ο Λεμπρόν Τζέιμς γίνεται αυτόματα το πρώτο «βιολί» των Λέικερς. Ο «Βασιλιάς» δείχνει κάτι παραπάνω από έτοιμος για τα play-offs, με τους «Λιμνανθρώπους» να θέλουν να μείνουν… ζωντανοί μέχρι να επιστρέψουν οι δύο αστέρες τους.

Ο Λεμπρόν έδειξε για ακόμα μία φορά ότι παραμένει ένας άκρως επικίνδυνος παίκτης (26 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ) και πως μπορεί να είναι ο ηγέτης ενός οργανισμού που στοχεύει στην κορυφή.

Με την επιστροφή του Μάρκους Σμαρτ και του Τζάκσον Χέιζ να πλησιάζει, οι Λέικερς έχουν όσα χρειάζονται για να κάνουν το 2/2 και να έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Ο Λεμπρόν σίγουρα θα κάνει ό,τι χρειάζεται, το μόνο ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν να έχουν συνέπεια στις εμφανίσεις τους οι υπόλοιποι που μπορούν να κάνουν την διαφορά (Έιτον, Χατσιμούρα, ΛαΡάβια).

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 26 πόντοι (11/17 σουτ, 3/5 τρίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 31:48.

Ρούι Χατσιμούρα: 12 πόντοι (5/12 σουτ, 2/4 τρίποντα, 0/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΝτεΆντρε Έιτον: 21 πόντοι (9/11 σουτ, 3/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 30:39.

Τζέικ ΛαΡάβια: 16 πόντοι (6/7 σουτ, 4/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 30:43.

Λουκ Κενάρντ: 14 πόντοι (6/11 σουτ, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος σε 31:53.

Μπρόνι Τζέιμς: 10 πόντοι (4/7 σουτ, 2/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 20:33.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 πόντοι (1/3 σουτ, 0/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη σε 25:36.

Μαξ Κλέμπερ: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 1 ριμπάουντ σε 5:21.

Αντού Τιέρο: 0 πόντοι (0/1 σουτ) σε 6:35.

Ντριου Τίμι: 4 πόντοι (2/3 σουτ, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 8:31.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 12 πόντοι (4/5 σουτ, 4/5 τρίποντα) σε 11:20.

Nick Smith Jr. vs Warriors:

12 PTS 4/5 FG 120 TS% pic.twitter.com/CUIEscyYXO — Laker Performances (@LALPerformance) April 10, 2026

Κόμπε Μπάφκιν: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 1 ασίστ σε 3:41.

Ντάλτον Κνεκτ: Μηδενική στατιστική σε 3:41.

Κρις Μάνιον: DNP.

Σύνολο: 119 πόντοι (49/80 σουτ - 61,3%, 16/29 τρίποντα - 55,2%, 5/8 βολές - 62,5%), 33 ριμπάουντ, 37 ασίστ, 14 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 17 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Μάρκους Σμαρτ και Τζάκσον Χέιζ.

Οι Λέικερς θα φιλοξενήσουν τους Φοίνιξ Σανς (11/4, 05:30) και θα ολοκληρώσουν την regular season στο «σπίτι» τους ενάντια στους Γιούτα Τζαζ (13/4, 03:30).