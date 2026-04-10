Μπαρτσελόνα: Διαθέσιμος ο Νούνιεθ μετά από 14 μήνες

Στη διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ τίθεται για τον αποψινό αγώνα κόντρα στη Μονακό ο Χουάν Νούνιεθ, ο οποίος έπαιξε για τελευταία φορά στις 13 Φεβρουαρίου 2025.

Ο 21χρονος Ισπανός γκαρντ μπορεί να κάνει το φετινό του ντεμπούτο στο ματς της 37ης αγωνιστικής, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την Μπαρτσελόνα, καθώς διακυβεύεται μία θέση στην πρώτη δεκάδα και τα πλέι οφ.

Ο Νούνιεθ πήρε την έγκριση από το ιατρικό τιμ για να αγωνιστεί, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στο γόνατο την περσινή σεζόν, ενώ μάλιστα αναγκάστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για να το ξεπεράσει πλήρως.

Έτσι, είναι έτοιμος για την επιστροφή του στα παρκέ μετά από 14 μήνες και να ενισχύσει την ελλιπή, λόγω τραυματισμών, περιφερειακή γραμμή της ομάδας του.