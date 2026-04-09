Η Μπάγερν πέρασε... αέρας από το Μιλάνο, άντεξε στην πίεση της Αρμάνι στο 4ο δεκάλεπτο και έφυγε τελικά με ένα άνετο διπλό (84-94).

H Mπάγερν έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Μιλάνο, ωστόσο έφυγε με ένα άνετο διπλό. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έκανε παρέλαση για τρία δεκάλεπτα, άντεξ στην πίεση της Αρμάνι στο τελευταίο δεκάλεπτο, κερδίζοντας με 94-84.

Η Βαυαρική ομάδα με τη νίκη αυτή βελτίωσε το ρεκόρ της σε 17-20, πιάνοντας την ιταλική ομάδα με το ίδιο ρεκόρ στην 13η θέση.

Για τους νικητές ο Αντρέας Ομπστ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 5/10τρ. με τον Ντιμιτρίεβιτς να συμπληρώνει 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Διψήφιοι και οι Λούτσιτς (12π.), Μάικ (12π.), Ντα Σίλβα (12π.) και Γκάμπριελ (12π.)

Από την άλλη πλευρά ο Σιλντς ξεχώρισε με 14 πόντους και 4 ασίστ, με τον Μπρουκς να προσθέτει 13 πόντους με 6 ριμπάουντ.

«Αιχμαλώτισε» την Αρμάνι και πήρε διψήφιο προβάδισμα η Μπάγερν

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (2-2, 5-5 στο 2’) και τον Γκάμπριελ να δίνει λύσεις στην Μπάγερν (4π.). Ο Σιλντς έδωσε αέρα 5π. στην Αρμάνι που έτρεξε σερί 7-0 (12-7 στο 5’), με τον Αμερικανό να φτάνει τους 8π. για το 15-7 στο 6’. Η γερμανική ομάδα ισορρόπησε το ματς, ισοφαρίζοντας σε 17-17 στο 8’ Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τις δυο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία (20-20) σε μια μοιρασμένη περίοδο.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπήκε η Μπάγερν, με τον Μάικ να σκοράρει συνεχόμενα μέσα από την ρακέτα για το +5 (23-28 στο 12’). Οι παίκτες του Πέσιτς είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους και με επιμέρους 3-11 μεγάλωσαν την διαφορά στο +8 (23-31 στο 13’), με την Αρμάνι να έχει χάσει τελείως την συγκέντρωση της. Ο Μάικ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, έφτασε τους 12π. εκτοξεύοντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+15, 25-40 στο 15’). Οι φιλοξενούμενοι έπαιρναν πράγματα από πολλούς παίκτες, ο Ντα Σίλβα έδινε λύσεις (8π.) με την Βαυαρική ομάδα να κλείνει το πρώτο μέρος στο +18 (34-52), πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Η Αρμάνι ανέβασε την ένταση της, μείωσε την διαφορά, άντεξε στην πίεση η Μπάγερν και έφυγε με το διπλό

Η Μπάγερν με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους διατηρούσε το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας, με τον Ομπστ να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης (12π.) για το +23 των Βαυαρών (38-61 στο 23'). Οι παίκτες του Πέσιτς ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό, έχοντας αποδιοργανώσει τελείως την Αρμάνι που αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, την ώρα που ο Ομπστ «πυροβολούσε» από τα 6.75μ. (4/5τρ. 45-68 στο 25'). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +19 (55-74) με την Μπάγερν να έχει βάλει τις βάσεις για ένα άνετο διπλό.

Με 8-0 σερί μπήκε η Αρμάνι στο τελευταίο δεκάλεπτο, μείωσε στο -14 (60-74) βάζοντας πίεση στην Μπάγερν. Ο Μπούκερ ροκάνισε περισσότερο την διαφορά (-11, 66-77 στο 33'), με τους γηπεδούχους να έχουν βρει ρυθμό, την ώρα που ο Ρίτσι με νέο σουτ από τα 6.75μ. έριξε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα ύστερα από αρκετή ώρα (-8, 71-79 στο 34'). Το επιμέρους σκορ της 4ης περιόδου ήταν 20-4 σε 5', με την ομάδα του Ποέτα να έχει επιστρέψει για τα καλά στο ματς. Η Μπάγερν διατηρούσε το προβάδισμα της δια χειρός Λούτσιτς, με τον Τζέσαπ να σκοράρει καθοριστικό τρίποντο για το +9 στο 37' (78-87) και την γερμανική ομάδα να γέρνει την πλάστιγγα της νίκης υπέρ της (84-94).

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 34-52, 55-74, 84-94.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης