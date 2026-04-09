Μπαρτζώκας: «Συμπαγής η άμυνα μας στο 2ο μέρος - Ευγνώμονες για την στήριξη από τον κόσμο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην άμυνα των παικτών του η οποία ήταν συμπαγής στο δεύτέρο, ενώ δήλωσε ευγνώμων για τον κόσμο που ήρθε στην Σόφια να στηρίξει τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια φανταστική εκτός έδρας νίκη για εμάς κόντρα στην Χάποελ που είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα ειδικά επιθετικά και φυσικά χρησιμοποιεί πολλά αμυντικά τρικ. Η άμυνά μας στο δεύτερο μέρος ήταν συμπαγής εκτός κάποιων εξαιρέσεων που έπρεπε να αντιδράσουμε διαφορετικά. Αλλά είναι μία νίκη που μας δίνει σίγουρα το πλεονέκτημα έδρας και αυτό είναι κάτι που ψάχναμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Οπότε θέλω να συγχαρώ τους παίκτες, ενώ φυσικά θέλω να πω αναφέρω και κάτι για τους φιλάθλους μας. Αυτή η τρελή ατμόσφαιρα εδώ, παίζοντας εκτός έδρας είναι κάτι φανταστικό και εκτιμάται εξαιρετικά. Όλη η ομάδα, οι παίκτες, οι ιδιοκτήτες, το front office, το προπονητικό επιτελείο και προσωπικά εγώ είμαστε ευγνώμονες για την στήριξη που λάβαμε απόψε. Υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τα πάντα για να επιτύχουμε αυτήν την σεζόν».