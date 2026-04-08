Η 3η της ACB, Μούρθια είδε αστεράκια από τον μεγάλο ΠΑΟΚ! Ο Δικέφαλος έμεινε όρθιος στα δύσκολα (89-85) και στα 100 χρόνια του συλλόγου πάει σε διπλό ευρωπαϊκό τελικό για να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη!

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον άθλο, πέρασε την ισχυρή Μούρθια, προστατεύοντας τη διαφορά της νίκης του και το +6 από το πρώτο ματς (79-73) και προκρίθηκε στους τελικούς του Europe Cup, όπου θα αντιμετωπίσει, όπως και πέρσι, την Μπιλμπάο στις 22 και 29 Απριλίου, με στόχο την... εκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου!

Ξανά στους τελικούς και ακόμα πιο έτοιμος τώρα! Ο ΠΑΟΚ ήταν το αουτσάιντερ κόντρα στην Μούρθια, που έχει κερδίσει στην έδρα της την Μπαρτσελόνα, τη Βαλένθια και την Μπασκόνια της Euroleague, όμως τα κατάφερε ξανά! Και πέρσι πέρασε το φαβορί Σολέ στα ημιτελικά και τώρα δε... μάσησε. Βγάζοντας καρδιά και ψυχή, άντεξε όταν η ισπανική ομάδα ξέφυγε με 11 πόντους (80-69), και στους 41 πόντους του ΝτεΤζούλιους και με τρομερό τον Μπριν Ταϊρί (29π., 6ασ.) και καθοριστικό τον Μπεν Μουρ (15π., 9ριμπ., 6επ.) πήρε την τεράστια αυτή πρόκριση, έχοντας στο πλευρό του και περίπου 70 ηρωικούς φιλάθλους.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε κοντά στη Μούρθια, κυριάρχησε στα ριμπάουντ (26-49), έδειξε ανθεκτικότητα και με μαεστρικό Ταϊρί έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς. Πέραν και του Μουρ, καταλυτικός στο φινάλε ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (12π.), ο οποίος σκόραρε τεράστιο τρίπoντο για το 85-83, ενώ ο Κλίφορντ Ομορούγι άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ (10π., 8ριμπ.).

Πάντα κοντά ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο +7 η Μούρθια

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με μπόλικη ενέργεια και διάθεση στο παιχνίδι και με 7 πόντους από τον Μουρ έγινε το 9-13. Η Μούρθια συνέχισε να πιέζει από το πρώτο λεπτό, όμως οι ασπρόμαυροι δεν έχαναν τη συγκέντρωσή τους και ο Ταϊρί κρατούσε μπροστά την ομάδα του (14-17), με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 20-19 για τη Μούρθια, αφού ο ΠΑΟΚ έμεινε άποντος για δύο λεπτά.

Η πρώτη απόπειρα των γηπεδούχων να δημιουργήσουν μομέντουμ και να ανοίξουν τη διαφορά (23-19) έπεσε στο κενό, καθώς ο Ταϊρί τόσο με δημιουργία, όσο και με εκτέλεση έβαλε τον ΠΑΟΚ ξανά μπροστά (24-27). Ο Κάτσε πήρε δύο σουτ μέσης απόστασης και ο ΝτεΤζούλιους με προσωπικές ενέργειες έκανε το 32-30, όμως σε εκείνο το σημείο οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου υπέπεσαν σε πέντε λάθη σε δύο λεπτά, με αποτέλεσμα η Μούρθια να πιάσει για πρώτη φορά σκορ πρόκρισης (44-37) με καλάθι του Μάρτιν. Ο Ντίμσα έδωσε ανάσα με τρίποντο, όμως ο ΝτεΤζούλιους, φτάνοντας τους 19 πόντους με buzzer beater τρίποντο, σημάδεψε το 47-40 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο η Μούρθια είχε 10 περισσότερες βολές (9/14 έναντι 1/4) και ο ΠΑΟΚ είχε 10 λάθη.

Επέστρεψε από το -9 ο ΠΑΟΚ με ψυχή και καρδιά και πήρε την πρόκριση

Χάρη σε ένα προσωπικό σερί του Ομορούγι ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε 47-46, με τη Μούρθια να απαντάει άμεσα πηγαίνοντας εκ νέου στο +7 (53-46). Με Μουρ και Ταϊρί ο ΠΑΟΚ έμενε κοντά (56-51), ο Κέικοκ έγραψε το +9 (60-51), αλλά οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν αντίδραση και δεν άφησαν την κατάσταση να κυλήσει υπέρ της ισπανικής πλευράς. Τώρα, ήταν η σειρά του Μέλβιν να δώσει λύσεις και με 5 δικούς του πόντους μείωσε στο 63-60 του τρίτου δεκαλέπτου.

Με τον Μπέβερλι να επανέρχεται δυναμικά στο σκοράρισμα ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε σερί 0-10 για το 63-67, που «πάγωσε» προσωρινά το Palacio de los Deportes. Εκεί, όμως ο ΝτεΤζούλιους πέτυχε 10 αναπάντητους πόντους για το 73-67, ο Ταϊρί έδωσε μια ανάσα (73-69) και ο Αμερικανός άσος της Μούρθια συνέχισε... ανενόχλητος να σκοράρει κάνοντας μόνος του το 80-69 στο 36'. Το τάιμ άουτ του Μπούτσκου «ξύπνησε» την ομάδα, ο Ταϊρί το πήρε πάνω του και με τη συνεισφορά του Μουρ στα ριμπάουντ έγινε το 83-76. Βγάζοντας ψυχή ο ΠΑΟΚ μείωσε κι άλλο σε 83-80 στο 38' και ο Ράντεμπο στο τρανζίσιον έκανε το 85-80 στο 39'.

Το τρίποντο του Μέλβιν στα 16'' έγραψε το 85-83, ο ΝτεΤζούλιους απάντησε με τον ίδιο τρόπο από τα 8,5 μέτρα (88-83) και στα 7'' ο Ταϊρί με 2/2 βολές έκανε το 88-85. Στη συνέχεια ο Σαντ-Ρος κέρδισε τρεις βολές, όμως έβαλε μία βολή και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.