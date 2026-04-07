Σπέσιαλ «Magic Euroleague» από την Βαρκελώνη σήμερα στις 23.30!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα στη Web Tv του SDNA μετά το ματς της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό.

Το μπασκετικό μενού σήμερα είναι πλούσιο και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που έχουμε οκτώ από τα δέκα παιχνίδια της 36ης αγωνιστικής. Και πάνω από όλα παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Το σπουδαιότερο ματς γίνεται στην Βαρκελώνη, εκεί, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη κανονική περίοδο.

Λίγο πιο πριν ο Ολυμπιακός θέλει μία ακόμη νίκη, υποδεχόμενος την Ρεάλ.

Μετά από το μεγάλο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» με έντονο άρωμα Βαρκελώνης. Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του SDNA ο Γιώργος Ζάκκας, ο οποίος θα μεταφέρει κάθε λεπτομέρεια από αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.

