Πρόβλημα στη Φενέρ: Εκτός ο Ντε Κολό για 1,5 μήνα - Χάνει πιθανότατα και τα πλέι οφ!

Πρόβλημα στη Φενέρμπαχτσε, αφού ο Νάντο Ντε Κολό έχει θέμα στη γάμπα και θα μείνει εκτός για 1,5 μήνα, χάνοντας πιθανότατα και τα πλέι οφ της Euroleague!

Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Γάλλο άσο να τραυματίζεται στο παιχνίδι του τουρκικού πρωταθλήματος κόντρα στην Μπούρσασπορ και το πρόβλημα να είναι σοβαρό.

Ο Ντε Κολό έχει υποστεί θλάση δεύτερου βαθμού στην αριστερή γάμπα, με την Φενέρμπαχτσε να μην ανακοινώνει καν χρονικό διάστημα απουσίας και τον Γάλλο άσο να μπαίνει στα πιτς μέχρι νεωτέρας.

Την ίδια στιγμή που τα τουρκικά Μέσα κάνουν λόγο για απουσία 1,5 μήνα, κάτι που σημαίνει πως ο Ντε Κολό θα χάσει και τα πλέι οφ της Euroleague.

O άσος των πρωταθλητών Ευρώπης τη φετινή σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε -και τη Βιλερμπάν που ήταν πριν- μετράει 10,9 πόντους, 2,3 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ μέσο όρο.