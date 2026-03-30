Λαρεντζάκης: «Μας δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια, πάντα είμαι έτοιμος»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στάθηκε στη νίκη και στην προσωπική του εμφάνιση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

«Σε τέτοια παιχνίδι οφείλεις να παίζεις για να νικήσεις. Πάντα η νίκη είναι σημαντική σε τέτοια ντέρμπι. Μπορεί να μην παίζει ρόλο στη βαθμολογία, όμως μας δίνει ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια».



Για την αντίδραση του Παναθηναϊκού και το ότι επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης: «Ήταν φυσιολογική η αντίδραση του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του, παρότι του έλειπαν παίκτες. Πάντα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω σε ένα παιχνίδι, το καλό ότι σταματήσαμε γρήγορα τον ρυθμό του Παναθηναϊκού και αυξήσαμε ξανά τη διαφορά στο τέλος».



Για την προσωπική του απόδοση: «Πάντα είμαι έτοιμος, έχω αποδείξει τι μπορώ να κάνω. Πάντα θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά, παλεύω καθημερινά για να βελτιώνομαι».



Για το πόσο δύσκολο είναι να είναι πάντα έτοιμος να προσφέρει: «Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι θέμα ψυχολογίας και του πόσο πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι κάτι που έχω δουλέψει και προσπαθώ να είμαι συνέχεια έτοιμος».



Για τη συνέχεια: «Πρέπει να παίξουμε με τις αρχές μας, ξεκινώντας από την άμυνα, να έχουμε ενέργεια. Τα επόμενα ματς θα κρίνουν το πλεονέκτημα, για το οποίο παίζεται όλη η σεζόν».