MVP του τελικού η Πρινς και οι δηλώσεις των προπονητών

H φόργουορντ του Αθηναϊκού, Αλέξις Πρινς αναδείχθηκε, βάσει στατιστικής η πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών.

Η Αμερικανίδα παίκτρια, σε 21’28” λεπτά συμμετοχής είχε 20 πόντους (4/4 βολές, 2/4 τρίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπ., 4 ασιστ, 1 κλ. 1.κ.) και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης απέναντι στον Πρωτέα Βούλας.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Πρινς μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για την παρουσία της ομάδας της στον τελικό αλλά και για την αναμέτρηση στις 2 Απριλίου, στον πρώτο τελικό του EuroCup Γυναικών απέναντι στην τουρκική Μερσίν.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δώσαμε ακριβώς όπως θέλαμε εμείς τον ρυθμό μας σε άμυνα και επίθεση και κερδίσαμε. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για εμάς είναι στις 2 Απριλίου. Έχουμε λίγες ώρες να γιορτάσουμε και να ξεκουραστούμε και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για τον τελικό του EuroCup».

Δηλώσεις έκαναν και οι προπονητές των δύο ομάδων:

Στέλλα Καλτσίδου (Προπονήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Πρωτέα Βούλας. Πανάξια βρέθηκε στον τελικό του κυπέλλου, απέδειξε όλη τη χρονιά την αξία της και φυσικά να δώσω συγχαρητήρια και στις αθλήτριες μου. Όπως είπε και η Αλέξις προσεγγίσαμε το παιχνίδι με πολλή μεγάλη σοβαρότητα, ήμασταν συγκεντρωμένες μπήκαμε επιθετικά και επιβάλαμε τον ρυθμό από την αρχή του παιχνιδιού και αυτός ήταν ο λόγος που ήρθε και η μεγάλη διαφορά στο σκορ. Ήταν ο πρώτος στόχος της ομάδας. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε αυτό το κύπελλο. Βλέποντας την έκπληξη στον πρώτο ημιτελικό ήταν μια αφύπνιση για μας. Θεωρώ ότι αξίζαμε απόλυτα τον τίτλο αυτό, το δείξαμε, το διεκδικήσαμε και τον κερδίσαμε. Πλέον έχουμε μπροστά μας άλλους δύο τίτλους να ανταγωνιστούμε και να παλέψουμε αρχής γενομένης από την Πέμπτη κόντρα στο φαβορί του Eurocup την Μερσίν. Πανηγυρίζουμε λίγες ώρες και από αύριο ξεκινάμε δουλειά».

Μάριος Δεσποτάκης (Προπονητής Πρωτέα Βούλας): «Δυστυχώς σε αυτό το ματς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε δύο τέτοιου επιπέδου παιχνίδια σε δυο ημέρες. Παλέψαν τα κορίτσια αυτό είναι σίγουρο και είμαι ευχαριστημένος από τη γενικότερη προσπάθειά τους όλη τη σεζόν. Στην αρχή της χρονιάς μας είχαν πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, δουλέψαμε όμως σκληρά και είχαμε πολύ καλό κλίμα. Στον τελικό δεν καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, ο Αθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Η απουσία της Αναστασοπούλου ήταν σημαντική για εμάς. Τα δώσαμε όλα με τον Παναθηναϊκό και από ό,τι φαίνεται αδειάσαμε. Υπάρχει δικαιολογία γι’αυτό, καθώς τα κορίτσια είναι νεαρές σε ηλικία, όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα ήθελα να πω τέλος καλή επιτυχία στο Αθηναϊκό και είναι σημαντικό μια ελληνική ομάδα να πάρει αυτόν τον τίτλο».