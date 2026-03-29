Η Αναντολού Εφές κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη κόντρα στην Τόφας (92-82). Τώρα, στρέφει την προσοχή της στο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε την Τόφα για την 24η αγωνιστική τoυ πρωταθλήματος και κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με ανατροπή (92-82). Έτσι, οι νικητές βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-9, ενώ την ίδια ώρα οι ηττημένοι έπεσαν στο 10-14.

Για την Εφές ο Λόιντ είχε 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μουτάφ να προσθέτει 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη μεριά, ο Μπλάζεβιτς μέτρησε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Φλόιντ τελείωσε το ματς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τώρα, η Εφές έχει μπροστά της το εκτός έδρας ματς (Aleksandar Nikolic Hall) με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 51-43, 67-70, 92-82