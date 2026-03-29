Παπαθεοδώρου: «Χρειάζεται ψυχικό σθένος για να είμαστε δυνατοί μέσα από όλα αυτά που βιώνουμε»

Μετά το τεράστιο «διπλό» του Αμαρουσίου κόντρα στον Ηρακλή, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε πως χρειάζεται ψυχικό σθένος για να παραμείνει η ομάδα του δυνατοί μέσα σε όλα όσα βιώνει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Είναι μία καλή νίκη για εμάς, σημαντική νίκη. Ελέγξαμε το παιχνίδι μετά το δεύτερο δεκάλεπτο και το κερδίσαμε απόλυτα δίκαια. Είναι μία σημαντική νίκη, πέρα από το βαθμολογικό, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος μέσα από όλα αυτά που βιώνουμε να είμαστε δυνατοί, να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικούμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Είναι περισσότερο θέμα ψυχής, καρδίας και ενότητας και λιγότερο μπάσκετ».

Για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα και την δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα: «Αυτό επισημαίνω. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, είμαστε ζωντανοί παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς».

Για το αν ακολουθούν άλλοι τρεις τελικοί: «Για εμάς άλλοι δύο, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε και έναν τρίτο».