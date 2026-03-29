Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΔΕΚΑ με 94-85 και αναδείχθηκε πρωταθλητής στην παρθενική διοργάνωση του Gen A Stars U16.

Η παρθενική διοργάνωση του Gen A Stars U16 ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κερδίζει την ΔΕΚΑ με 94-85 στον τελικό του Final-4, το οποίο έγινε στο Κλειστό Άνω Μεράς στην Μύκονο. Σημειώνεται πως στην τρίτη θέση τερμάτισαν τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, αφού κέρδισαν το Περιστέρι στον μικρό τελικό με 88-83.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Χριστοδούλου με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 25:29, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο εξαιρετικός Σπανός με 41 πόντους, 19 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 38:29.

Διαιτητές: Σκαράς, Κατσιμάρδος, Λαμπρόπουλος

Δεκάλεπτα: 23-22, 49-47, 69-65, 94-85

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Κωνσταντίνου, Αλεξανδράτος Αν. 8 (2), Σπανούλης 14 (1), Χριστοδούλου 30 (3), Αλεξανδράτος Αγ. 12 (2), Μπασουκέας 6, Πεππές 15 (1), Γεωργουλάκος, Νάστας 4, Χαρεράς 5

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 3 (1), Γκάγκας 11, Σπανός 41, Πανταζόπουλος 4, Καραμεσίνης, Κανατσαρόπουλος 18 (2), Βενιέρης 4, Παπαλύρας 4

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