Παπανικολόπουλος: «Τα παιδιά ξέρουν την κρισιμότητα των αγώνων»

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος μετά τη νίκη της Καρδίτσα κόντρα στον Πανιώνιο τόνισε πως οι παίκτες του γνωρίζουν την κρισιμότητα των αγώνων.

Η Καρδίτσα πήρε μία σημαντική νίκη στην μάχη της παραμονής κόντρα στον Πανιώνιο. Μετά το παιχνίδι, ο Νίκος Παπανικολόπουλος τόνισε τη σημασία του θετικού αποτελέσματος και τόνισε πως οι παίκτες του γνωρίζουν την κρισιμότητα των αγώνων.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι, τα παιδιά ξέρουν την κρισιμότητα των αγώνων και είναι μία πολύ σημαντική νίκη για τον πρωταρχικό και βασικό στόχο της ομάδας για την παραμονή στην κατηγορία. Πάντα έχεις βάρος (ψυχολογικό) με τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά ήταν μία καλή νίκη».