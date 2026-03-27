Οι Σέρβοι έβαλαν stop στο νικηφόρο σερί της Βαλένθια, επικρατώντας με 110-104 σε μια αδιανόητη ματσάρα που είχε δύο παρατάσεις.

Οι Ισπανοί μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 17-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η Παρτιζάν έβγαλε αντίδραση και με επί μέρους 24-14 στο δεύτερο δεκάλεπτο, έκλεισε το ημίχρονο στην ισοπαλία (41-41).

Στην τρίτη περίοδο η Βαλένθια πάτησε ξανά το... γκάζι και με επί μέρους 18-25, πήρε ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (59-66), ωστόσο οι Σέρβοι εξαπέλυσαν και πάλι την αντεπίθεσή τους, με τον Οσετκόφσκι να στέλνει το ματς στην παράταση (84-84).

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Παρτιζάν έχοντας υπέρ της την ψυχολογία και τον παράγοντας έδρα, άντεξε στην αρχική πίεση της Βαλένθια, έστειλε το ματς σε νέα παράταση και με την ώθηση του κόσμου της έφτασε σε μια πολύ μεγάλη νίκη.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Παρτιζάν, με τον Κάρλικ Τζόουνς να ακολουθεί με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ για την Βαλένθια ξεχώρισε ο Κάμερον Τέιλορ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 41-41, 59-66, 84-84, 110-104 (παρ.)

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης