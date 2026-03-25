Τζορτζ για την τιμωρία του: «Ήταν αυτό που χρειαζόμουν»

Ο Πολ Τοζρτζ προχώρησε σε δηλώσεις και τόνισε πως οι 25 αγώνες που έμεινε στα «πιτς» λόγω της τιμωρίας του ήταν... αυτό που χρειαζόταν.

Ο Πολ Τζορτζ τιμωρήθηκε με 25 αγωνιστικές από το ΝΒΑ καθώς βρέθηκε θετικός σε anti-doping έλεγχο. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά από αυτή την απόφαση ο αστέρας των Σίξερς απολογήθηκε στους οπαδούς της ομάδας και τόνισε χρειαζόταν αυτά τα 25 ματς off, ώστε να είναι 100% έτοιμος σωματικά.

«Αρχικά, θέλω να απολογηθώ στην πόλη, την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, τον οργανισμό και στους πάντες που επηρεάστηκαν από την τιμωρία» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Προφανώς, το να το παραδεχτώ αυτό ως αρχηγός αυτής της ομάδας – αφού ήρθα εδώ για να ηγηθώ – το να απογοητεύσω τον κόσμο πονάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

«Νομίζω ότι είμαι σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε, από προσωπική άποψη, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι' αυτό. Αυτά τα 25 παιχνίδια ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν, νομίζω, για να αναρρώσει το σώμα μου και να είμαι σε καλύτερη κατάσταση, και νιώθω υπέροχα. Νιώθω καταπληκτικά στο παρκέ» ολοκλήρωσε.