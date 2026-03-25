Στα κάγκελα οι Ισπανοί με τη διαιτησία: «Μαφία, ντροπή του Ιερεθουέλο, ούτε με 8 παίκτες δεν νίκησαν τη Βαλένθια»!

Στα social media επικράτησε χαμός τόσο κατά την διάρκεια, όσο και μετά το τέλος του αγώνα, με τους Ισπανούς να εκφράζουν τα έντονα παράπονά τους για την διαιτησία στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.
Οι 0-14 βολές του πρώτου ημιχρόνου, όπως ήταν φυσικό αποτέλεσαν το «κόκκινο πανί» για τους Ισπανούς, που μεταξύ άλλων τα έβαλαν και με τον αρχιδιαιτητή, Ντάνιελ Ιριθουέλο...
Αναλυτικά μερικά από τα σχόλια των Ισπανών στα social media...
«Τι διαιτησία υποφέρει η Βαλένθια απέναντι στη μαφία του Ολυμπιακού…»
«Μόλις έφτασα σπίτι και χτύπησα την πόρτα χωρίς να το θέλω, και ο σκύλος μου λέει να προσέξω γιατί είναι δύο ελεύθερες βολές για τον Ολυμπιακό. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι θα τον βγάλω για μισή ώρα βόλτα, για να δω αν έτσι θα ηρεμήσει από την ένταση του αγώνα».
He llegado a casa y he pegado portazo sin querer, el perro me dice que ojo que son dos tiros libres para Olympiacos. Lo que no sabe es que lo voy a sacar media hora a pasear para ver si así se baja el subidón del partido.— Miguel (@SirDomenech) March 24, 2026
«Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα· δεν χρειάζεται τη βοήθεια των διαιτητών που είχατε σήμερα. Επιπλέον, τραυματίσατε έναν συνάδελφο σας, δεν ντρέπεστε καθόλου;».
«Η ισορροπία ήταν το χαρακτηριστικό του δεύτερου δεκαλέπτου, μέχρι που οι Έλληνες έκαναν μια τελική «έξαρση» για να φτάσουν σε διαφορά εννέα πόντων. Ένα αποτέλεσμα που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις 13 βολές που δόθηκαν στον Ολυμπιακό και το εκπληκτικό μηδέν βολές της Βαλένθια, σε μια σαφή διαιτητική ανισότητα».
«Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και ενάντια σε όλους. Η Βαλένθια Μπάσκετ νικά τον Ολυμπιακό, παρά τη διαιτησία, και επιστρέφει στην πρώτη τετράδα σε μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική εμφάνιση».
«Η πιο κραυγαλέα περίπτωση στημένου αγώνα που έχω δει ποτέ».
«Είχα καιρό να δω ΤΟΣΟ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ διαιτησία όσο αυτή που μόλις υπέστη η Βαλένθια εναντίον του Ολυμπιακού. Και ΚΕΡΔΙΣΕ. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η καταγγελία έχει μεγαλύτερη αξία όταν κερδίζει.
85-84 με δύο βολές και ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του Sergio De Larrea. ΑΞΕΧΑΣΤΟ».
«Σήμερα θα έπρεπε να υπογράψουμε το πρακτικό υπό διαμαρτυρία, ώστε να έχει μεγαλύτερη ισχύ».
«Ειδικά στις νίκες είναι που αυτές οι διαιτητικές ληστείες πρέπει να καταγγέλλονται...»
«Ακόμα και με 8 παίκτες, δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Βαλένθια, η οποία κέρδισε έναν φανταστικό αγώνα εναντίον ενός άμεσου ανταγωνιστή για τα playoff της Euroleague.
Απολύτως εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Πρώτη φορά στην ιστορία νίκησαν τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια. Αναμφίβολα η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του συλλόγου. Μια πραγματική απόλαυση».
«Ο Ντάνιελ Ιερεθουέλο, επικεφαλής των διαιτητών της Euroleague, το βλέπει αυτό και δεν ντρέπεται για την απόδοση των Μιλάν Νέντοβιτς, Μίλος Κολγιένσιτς και Κριστάπς Κοσταντίνοφς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο; Είναι ντροπή».
«Η ληστεία που διαπράττει σήμερα η ομάδα του Πειραιά είναι εξωφρενικά σκανδαλώδης. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».
«Η νίκη σήμερα μετά την απόδοση των τριών διαιτητών, είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα στην ιστορία της Βαλένθια».