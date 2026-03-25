Στα κάγκελα οι Ισπανοί με τη διαιτησία: «Μαφία, ντροπή του Ιερεθουέλο, ούτε με 8 παίκτες δεν νίκησαν τη Βαλένθια»!

Η Βαλένθια επικράτησε του Ολυμπιακού με 85-84, ωστόσο οι Ισπανοί «βράζουν» με τις διαιτητικές αποφάσεις, κάνοντας λόγω για μαφία των «ερυθρόλευκων» και... ληστεία.

Στα social media επικράτησε χαμός τόσο κατά την διάρκεια, όσο και μετά το τέλος του αγώνα, με τους Ισπανούς να εκφράζουν τα έντονα παράπονά τους για την διαιτησία στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Οι 0-14 βολές του πρώτου ημιχρόνου, όπως ήταν φυσικό αποτέλεσαν το «κόκκινο πανί» για τους Ισπανούς, που μεταξύ άλλων τα έβαλαν και με τον αρχιδιαιτητή, Ντάνιελ Ιριθουέλο...

Αναλυτικά μερικά από τα σχόλια των Ισπανών στα social media...

«Τι διαιτησία υποφέρει η Βαλένθια απέναντι στη μαφία του Ολυμπιακού…»

Vaya arbitraje está sufriendo Valencia Basket ante la mafia de Olympiacos…#Euroleague — Ander Navarro (@andernavav) March 24, 2026

«Μόλις έφτασα σπίτι και χτύπησα την πόρτα χωρίς να το θέλω, και ο σκύλος μου λέει να προσέξω γιατί είναι δύο ελεύθερες βολές για τον Ολυμπιακό. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι θα τον βγάλω για μισή ώρα βόλτα, για να δω αν έτσι θα ηρεμήσει από την ένταση του αγώνα».

He llegado a casa y he pegado portazo sin querer, el perro me dice que ojo que son dos tiros libres para Olympiacos. Lo que no sabe es que lo voy a sacar media hora a pasear para ver si así se baja el subidón del partido. — Miguel (@SirDomenech) March 24, 2026

«Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα· δεν χρειάζεται τη βοήθεια των διαιτητών που είχατε σήμερα. Επιπλέον, τραυματίσατε έναν συνάδελφο σας, δεν ντρέπεστε καθόλου;».

@EvanFourmizz Olympiacos is a very good team; they don't need the help from the referees that you guys had today. On top of that, you've injured a fellow professional—don't you have any shame? — Javi Sanz Palomares (@JaviSanz88) March 24, 2026

«Η ισορροπία ήταν το χαρακτηριστικό του δεύτερου δεκαλέπτου, μέχρι που οι Έλληνες έκαναν μια τελική «έξαρση» για να φτάσουν σε διαφορά εννέα πόντων. Ένα αποτέλεσμα που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις 13 βολές που δόθηκαν στον Ολυμπιακό και το εκπληκτικό μηδέν βολές της Βαλένθια, σε μια σαφή διαιτητική ανισότητα».

«Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και ενάντια σε όλους. Η Βαλένθια Μπάσκετ νικά τον Ολυμπιακό, παρά τη διαιτησία, και επιστρέφει στην πρώτη τετράδα σε μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική εμφάνιση».

CONTRA TODO Y CONTRA TODOS. Valencia Basket tumba a Olympiacos, pese al arbitraje, para volver al top 4 en un auténtico partidazo de todo el equipo. El Roig Arena también estuvo espectacular. Noche para el recuerdo. https://t.co/QAjJE0hpgJ — Sergio Botella (@SergioBotella_) March 24, 2026

«Η πιο κραυγαλέα περίπτωση στημένου αγώνα που έχω δει ποτέ».

Most blatant rigging of a game I’ve ever seen — Bry (@Bryvllo) March 24, 2026

«Είχα καιρό να δω ΤΟΣΟ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ διαιτησία όσο αυτή που μόλις υπέστη η Βαλένθια εναντίον του Ολυμπιακού. Και ΚΕΡΔΙΣΕ. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η καταγγελία έχει μεγαλύτερη αξία όταν κερδίζει.

85-84 με δύο βολές και ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του Sergio De Larrea. ΑΞΕΧΑΣΤΟ».

Hacía tiempo que no veía un arbitraje TAN VERGONZOSO como el que acaba de sufrir @valenciabasket contra Olympiakos.



Y HA GANADO. Hay que decirlo porque ganando tiene más valor la denuncia.



85-84 con dos tiros libres y LA PERSONALIDAD DE Sergio De Larrea.



INOLVIDABLE. — FranGuaita (@FranGuaitaSER) March 24, 2026

«Σήμερα θα έπρεπε να υπογράψουμε το πρακτικό υπό διαμαρτυρία, ώστε να έχει μεγαλύτερη ισχύ».

Hoy habría q firmar el acta bajo protesta para q tuviera más validez — Rafa Montesinos (@powfelo) March 24, 2026

«Ειδικά στις νίκες είναι που αυτές οι διαιτητικές ληστείες πρέπει να καταγγέλλονται...»

Sobre todo en las victorias es cuando hay que denunciar estos robos de arbitrajes… 💪🏼💪🏼🏀 — Fede Soucase (@FedeSoucase) March 24, 2026

«Ακόμα και με 8 παίκτες, δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Βαλένθια, η οποία κέρδισε έναν φανταστικό αγώνα εναντίον ενός άμεσου ανταγωνιστή για τα playoff της Euroleague.

Απολύτως εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Πρώτη φορά στην ιστορία νίκησαν τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια. Αναμφίβολα η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του συλλόγου. Μια πραγματική απόλαυση».

🧡 Ni contra 8 han podido con @valenciabasket que gana un partidazo ante un rival directo por el playoff de @EuroLeague. Absolutamente impresionante el partido de los de Pedro Martínez. Primera vez en la historia que vence en Valencia a Olympiacos. El mejor equipo de la historia… pic.twitter.com/Wq8fsOPyDv — Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) March 24, 2026

«Ο Ντάνιελ Ιερεθουέλο, επικεφαλής των διαιτητών της Euroleague, το βλέπει αυτό και δεν ντρέπεται για την απόδοση των Μιλάν Νέντοβιτς, Μίλος Κολγιένσιτς και Κριστάπς Κοσταντίνοφς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο; Είναι ντροπή».

A Daniel Hierrezuelo, jefe de los árbitros de la @EuroLeague, ve esto y no le da vergüenza la actuación de Milan Nedovic, Milos Koljensic y Kristaps Kostantinovs en esta primera mitad? Es una vergüenza — deri (@derimansito) March 24, 2026

«Η ληστεία που διαπράττει σήμερα η ομάδα του Πειραιά είναι εξωφρενικά σκανδαλώδης. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

El atraco que están pegando los del Pireo hoy es escandalosamente escandaloso.



Nada igual visto hasta la fecha. — 🧞Geniciuš Baloncestiviciuš 🏀 (@genidelbasket) March 24, 2026

«Η νίκη σήμερα μετά την απόδοση των τριών διαιτητών, είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα στην ιστορία της Βαλένθια».