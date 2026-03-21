Παπαθεοδώρου: «Ο αντίπαλος είναι μεγάλος και είναι εκτός - Κάθε φορά υπάρχουν φάσεις που αλλάζουν την ροή του παιχνιδιού»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Αμαρουσίου από την Μύκονο σημείωσε πως ο πραγματικός αντίπαλος είναι εκτός παρκέ, ενώ στάθηκε στις φάσεις που αλλάζουν την ροή ενός αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών όλη την χρονιά. Δυστυχώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα βουνό και το βάρος ήταν πολύ μεγάλο για αυτό τον λόγο. Δεν υπάρχει κανένα βάρος για το παιχνίδι και το μπάσκετ. Κάθε φορά που είχαμε διαφορές υπάρχαν φάσεις που άλλαζαν την ροή του παιχνιδιού. Αυτό είχε βαρύνει την ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είναι ξεκάθαρο στα δικά μας μάτια, όποτε σε συνέπεια υπάρχει αυτή η εικόνα. Παίζουμε πάντα με 20 βολές λιγότερες, σε ένα παιχνίδι ντέρμπι, 45 βολές εκτός έδρας για να κερδίσει σήμερα ο αντίπαλος. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αντίθετα τα αποτελέσματα αν θυμάστε, στο Μύκονος - Προμηθέας. Ο αντίπαλος είναι μεγάλος και είναι εκτός. Υπάρχει και συνέχεια»