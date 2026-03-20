Ομπράντοβιτς: «Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε φύγει από το «T-Center» με το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Άξιζε να κερδίσει. Αδικήσαμε τον εαυτό μας, γιατί βιαζόμασταν. Στην τελευταία περίοδο είχαμε εξαιρετικό ρυθμό, αλλά χάσαμε την υπομονή μας. Δώσαμε εύκολα καλάθια στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Για τρεις περιόδους παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι».

Για τους λόγους της ήττας: «Δεν μπορώ να το αποκαλέσω θέμα εμπειρίας. Όπως λένε, η ποιότητα των παικτών φαίνεται στο ότι μπορούν να παίξουν γρήγορα και να λύνουν καταστάσεις. Όμως, αν δεν έχεις την ικανότητα να αλλάξεις ρυθμό, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μεγάλα όνειρα. Θα το συζητήσουμε, σίγουρα η υπομονή ήταν το πρόβλημα. Κάναμε καλή δουλειά για τρεις περιόδους, αλλά μετά όλα χάθηκαν. Πανικοβληθήκαμε, και σίγουρα ο ρυθμός του αγώνα έπρεπε να είναι διαφορετικός».

Για το αν η ευθύνη βαραίνει τους παίκτες ή τον προπονητή: «Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Καλή η πρόκληση, το καταλαβαίνω. Και του προπονητή είναι το λάθος, λοιπό, όλων είναι».