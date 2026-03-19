Εξετάζει την περίπτωση «φούσκας» εκτός χώρας το πρωτάθλημα του Ισραήλ

Η Λίγκα του Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξετάζει την περίπτωση «φούσκας» για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος εκτός της χώρας.

Κάθε αθλητική δραστηριότητα στο Ισραήλ έχει διακοπεί στην εμπόλεμη και πάλι κατάσταση που βρίσκεται, με τη Λίγκα να ανακοινώνει πως εξετάζει τη διεξαγωγή «φούσκας» σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τη συνέχεια της σεζόν.

Στην παρούσα φάση θεωρείται σχεδόν αδύνατο να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα στην κανονική του μορφή, με τους ιθύνοντες της Λίγκας να εξετάζουν εναλλακτικά ενδεχόμενα για να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Winner Basket League συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει την επανέναρξη της αγωνιστικής περιόδου και την ολοκλήρωσή της στο γήπεδο, εξετάζοντας παράλληλα όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας.

Μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μίκι Ζόχαρ, ο κύριος και σαφής στόχος είναι η επιστροφή στο παιχνίδι στο Ισραήλ, μπροστά στο κοινό και στις έδρες των ομάδων. Ωστόσο, από την ευθύνη για τη συνέχεια της σεζόν και την αθλητική της ολοκλήρωση, εξετάζονται ταυτόχρονα πρόσθετες επιλογές - συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του υπολοίπου της σεζόν σε μορφή "φούσκας" εκτός Ισραήλ, εάν δεν είναι δυνατή η επανέναρξη των αγώνων στο Ισραήλ στο εγγύς μέλλον.

Αυτό είναι μόνο ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ως «προετοιμασία για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο» και δεν αντικαθιστά τις εκτεταμένες προσπάθειες που καταβάλλονται αυτήν τη στιγμή για να επιτραπεί η επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό. Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, το πρωτάθλημα θα εργαστεί για την άμεση επιστροφή στο παιχνίδι στη χώρα.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, εξετάζονται αρκετές εναλλακτικές λύσεις για τη διατήρηση της «φούσκας» στην Ευρώπη, με στόχο την επιστροφή στην δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε μορφή κι αν επιλεγεί, κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Ο πρόεδρος της Winner Basket League, Άρι Στάινμπεργκ: «Ο στόχος μας είναι σαφής - να παίξουμε εντός έδρας, μπροστά στους οπαδούς μας, και να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με τον πιο αθλητικό τρόπο στο Ισραήλ. Εργαζόμαστε μέρα νύχτα μαζί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να το κάνουμε αυτό δυνατό. Ταυτόχρονα, από ευθύνη προς το πρωτάθλημα, τις ομάδες και τους οπαδούς, προετοιμαζόμαστε επίσης για πρόσθετες δυνατότητες. Εάν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα μπούμε σε μια μορφή «φούσκας». Και ακόμα και τότε, θα ξεκινήσουμε με σαφή πρόθεση να επιστρέψουμε στο Ισραήλ μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μίκι Ζόχαρ για τη δέσμευσή του στον αθλητισμό στο Ισραήλ».