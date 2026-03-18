Η Καρδίτσα ολοκλήρωσε την πρώτη της ιστορική ευρωπαϊκή σεζόν με ψηλά το κεφάλι, καθώς στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του BCL στη φάση των «16», πήρε το διπλό στην Προύσα επί της Τόφας (90-98).

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου χάρη σε επιμέρους σκορ 35-60 σε δεύτερη και τρίτη περίοδο, έχτισε διψήφια διαφορά απέναντι στην τουρκική ομάδα, καταφέρνοντας να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Έτσι, έφτασε στην πρώτη της νίκη σε αυτή τη φάση, πιάνοντας την Τόφας στο ίδιο ρεκόρ (1-5), αλλά έμεινε στην 4η θέση του ομίλου, καθώς είχε χάσει από την ίδια αντίπαλο στην έδρα της με 14 πόντους (79-93).

Συνολικός απολογισμός της Καρδίτσας στο BCL φέτος με ρεκόρ 5-9: 2-4 στην πρώτη φάση των ομίλων, έκανε το 2-0 στα play in κόντρα στην Σουμπότιτσα και τώρα στο 1-5. Μια χρονιά στην Ευρώπη που κλείνει με χαμόγελα και σαφώς θεωρείται επιτυχημένη.

Συνολικά εφτά παίκτες της Καρδίτσας είχαν διψήφιο αριθμό πόντων: Πρώτος σκόρερ ήταν ο Νόα Χόρκλερ με 15 πόντους, πίσω του βρέθηκαν οι Ντέμιεν Τζέφερσον και Αλεξάντερ Μάντσεν με 14 πόντους έκαστοι, ενώ από 13 πόντους έβαλαν ο Νίκος Δίπλαρος (8ασ.) και ο Άαρον Εστράδα (7ασ.).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Τόφας ξεκίνησε πιο δυνατά και με τον Καμπατσά έκανε το 9-2, όμως η Καρδίτσα με επιθετική πολυφωνία μείωσε σε 18-15, πριν το 26-19 της πρώτης περιόδου. Με δύο τρίποντα του Εστράδα και τη συνεισφορά των Μάντσεν και Χόρκλερ η θεσσαλική ομάδα το γύρισε, με το 38-32 να μετατρέπεται σε 47-49 στο ημίχρονο.

Με όπλο τα τρίποντα από τους Ντέμιεν Τζέφερσον και Καμπερίδη (2) η Καρδίτσα ξέφυγε με 48-60 και με τον Καμαριανό να βάζει 7 πόντους το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 61-79. Με σερί 10-0 η Τόφας προσπάθησε να επιστρέψει (71-81), μείωσε και σε 74-83, αλλά τρία διαδοχικά τρίποντα από Κασελάκη, Χόρκλερ και Εστράδα διαμόρφωσαν το 77-92 στο 37' με το +15 να είναι μη αναστρέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 47-49, 61-79, 90-98

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.