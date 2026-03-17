Μπράουν για την επιστροφή του Τέιτουμ: «Πάντα βάζω την ομάδα πάνω από όλα - Δεν είναι εύκολο»

Ο Τζέιλεν Μπράουν μίλησε για την επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ, η οποία αλλάζει τον ρόλο του και τόνισε πως πάντα βάζει την ομάδα πάνω από όλα.

Ο Τζέιλεν Μπράουν πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν και κατάφερε να οδηγήσει τους Μπόστον Σέλτικς στις πρώτες θέσεις της ανατολικής περιφέρειας, παρά το γεγονός πως ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν εκτός στην αρχή της σεζόν.

Ωστόσο, με την επιστροφή του «JT», ο ρόλος του Μπράουν, όπως είναι λογικό, αλλάζει. Ο ίδιος σε δηλώσεις του μίλησε για αυτό και ξεκαθάρισε την σημασία του Τέιτουμ στο σύνολο του Μαζούλα. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε πως πάντα βάζει την ομάδα πάνω από όλα.

«Χρειάζεται ταπεινότητα και κάποια κατανόηση. Πιστεύω ότι ο Τέιτουμ είναι εξαιρετικά σημαντικός για εμάς, για το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Προφανώς, κάνω μια υπέροχη σεζόν, αλλά πρέπει να σκέφτομαι την μεγάλη εικόνα, και μερικές φορές αυτό δεν είναι εύκολο. Πάντα βάζω την ομάδα πρώτη και την μεγάλη εικόνα από όλα. Αυτή η ομάδα είναι διαφορετική» ανέφερε μετά τη νίκη κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.