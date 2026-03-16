Γιούρτσεβεν: «Τρελή η τελευταία βδομάδα, χαοτική η διαφορά ανάμεσα σε Ευρώπη και ΝΒΑ»

Ο Όμερ Γιούρτσεβεν επέστρεψε ξανά στο ΝΒΑ και στις δηλώσεις του μετά το πρώτο του παιχνίδι με τους Ουόριορς στάθηκε στις εξελίξεις στην καριέρα του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η τελευταία εβδομάδα ήταν τρελή. Ήμουν στην Ευρώπη, μετά στην εθνική ομάδα, ύστερα στους Βάιπερς και τώρα στους Γκόλντεν Στέιτ. Είναι τεράστια ευκαιρία και νιώθω ευλογημένος, αλλά πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος και να προσαρμόζεσαι άμεσα.

Για τον τρόπο παιχνιδιού στο ΝΒΑ: «Ο χώρος κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο. Ο κανόνας των αμυντικών τριών δευτερολέπτων ανοίγει τη ρακέτα, γιατί ο σέντερ δεν μπορεί να μένει συνεχώς μέσα. Είναι πιο δύσκολο να δοθούν βοήθειες και το παιχνίδι γίνεται πολύ πιο ανοιχτό».

Για την Ευρώπη και το ΝΒΑ: «Στην Ευρώπη το παιχνίδι είναι πιο χαοτικό. Οι άμυνες κλείνουν περισσότερο, οι αποστάσεις είναι μικρότερες και είναι πιο εύκολο να καλύψεις τους υπόλοιπους παίκτες. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τεράστια διαφορά. Όταν μάθεις να παίζεις σε τόσο περιορισμένο χώρο στην Ευρώπη, εδώ όλα φαίνονται πιο ανοιχτά και οι αποφάσεις γίνονται πιο καθαρές».

Για την προσαρμογή του: «Είχα περίπου 12 ώρες -ίσως και λιγότερες- για να δω τα plays. Πρέπει απλώς να προσαρμόζεσαι. Αυτή είναι η δουλειά ενός μπασκετμπολίστα».

Για τη συνεργασία με τον Στιβ Κερ: «Έχεις έναν θρυλικό προπονητή εδώ. Ο Στιβ Κερ ήταν πάντα ένας θρύλος για μένα. Είναι απίστευτο να βρίσκομαι σε έναν οργανισμό με τόσες μεγάλες προσωπικότητες».

Για τη διαφορά να είσαι σέντερ στο ΝΒΑ: «Εδώ το σημαντικό είναι να δημιουργείς χώρο για τους σουτέρ και να λειτουργούν σωστά τα κοψίματα. Είναι διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που είχα πριν λίγες μέρες».