Καρλίκ Τζόουνς: «Ο Πεναρόγια βρίζει λιγότερο από τον Ομπράντοβιτς»

Ο Καρλίκ Τζόουνς σε δηλώσεις του συνέκριεν αστειευόμενος τον Χουάν Πεναρόγια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για έναν απίθανο λόγο.

Η Παρτίζαν κέρδισε εύκολα την Τσεντεβίτα για την Αδριατική Λίγκα και ο Κάρλικ Τζόουνς, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης για την αντίδραση της ομάδας του, αλλά και για τις διαφορές ανάμεσα στον πρώην προπονητή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον νυν τεχνικό, Χόαν Πενιαρόγια.

«Ήταν μια καλή νίκη, παρότι ξεκινήσαμε άσχημα. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ο προπονητής μάς έκανε έντονη κριτική και ουσιαστικά μας “ξύπνησε”. Παίξαμε καλή άμυνα και γι’ αυτό κερδίσαμε. Ήταν όμορφο να αγωνίζομαι μπροστά στους φιλάθλους μας, ειδικά για μένα. Χαίρομαι που πήραμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα λόγω του προγράμματος και της έλλειψης χρόνου. Η Τσεντεβίτα είναι καλή ομάδα και έχει νικήσει δυνατούς αντιπάλους»

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις διαφορές ανάμεσα στον Πεναρόγια και τον Ομπράντοβιτς είπε χαμογελώντας: «Είναι παρόμοιοι. Ίσως είναι λίγο λιγότερο έντονος. Θα έλεγα ότι μοιάζουν, απλώς κοκκινίζει λιγότερο και… βρίζει λιγότερο. Και εκείνος μπορεί να γίνει πολύ αυστηρός. Δείχνει την απογοήτευσή του όταν δεν κάνουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Είναι λίγο διαφορετικός, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό»