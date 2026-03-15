H αντίδραση του Χολμς με... γελάκια μετά τη δήλωση του Αταμάν

Ο Ρισόν Χολμς απάντησε με... γελάκια μετά τη δήλωση του Εργκίν Αταμάν κατά την διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης του Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ.

Ο Εργκίν Αταμάν με δηλώσεις του έβγαλε στην... σέντρα τον Ρισόν Χολμς για την αγωνιστική του εικόνα στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ο Τούρκος τεχνικός, μιλώντας στην κάμερα της ΕRT ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μια καταστροφική αρχή, γιατί δεν πιέζαμε τη μπάλα και δεν παίζαμε άμυνα. Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll, και τους δώσαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο»

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός σέντερ έκανε μια ανάρτηση με emoji που γελούν στο X.