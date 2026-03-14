Από τον Παναθηναϊκό στους... Ουόριορς ο Γιούρτσεβεν!

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέγραψε 10ημερο συμβόλαιο στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο να δίνει μια ευκαιρία στον Τούρκο ψηλό να αγωνιστεί και πάλι στο ΝΒΑ.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε στη G-League, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να του δίνουν την ευκαιρία να αγωνιστεί και πάλι στο υψηλό επίπεδο.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια ο Τούρκος ψηλός υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο και θα γίνει συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι.

Ο Τούρκος σέντερ που έπαιξε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό γύρισε πρόσφατα στις ΗΠΑ για την Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, την θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς, με την οποία έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Σε 50 παιχνίδια της EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής, ενώ την φετινή σεζόν με την «πράσινη» φανέλα ο Τούρκος σέντερ είχε 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ ανά 12.3 λεπτά συμμετοχής.