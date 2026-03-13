Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν ανώτερη από την Μπαρτσελόνα στο άδειο «Palau Blaugrana», κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 80-75 και έτσι έκανε το 2/2 απέναντι στους «Μπλαουγκράνα».

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε την Χάποελ Τελ Αβίβ στο άδειο «Palau Blaugrana» για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ήλεγξε τον ρυθμό και κέρδισε (ευκολότερα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα) με 80-75.

Έτσι, «δίπλωσε» τους «Μπλαουγκράνα» (103-87 στον πρώτο γύρο) και θα έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι νικητές βρίσκονται στο 18-11, ενώ οι Ισπανοί «έπεσαν» στο 17-14.

Για την Χάποελ, ο Μπράιαντ είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 29:47, με τον Οτούρου να προσθέτει 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 26:56.

Από την άλλη, ο Πάντερ μέτρησε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:45 και ο Σατοράνσκι ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 λάθος σε 33:18.

Πήρε τον έλεγχο στην δεύτερη περίοδο η Χάποελ και πήγε στο +6 στα αποδυτήρια

Ο Πάντερ άνοιξε το σκορ του αγώνα για τους Καταλανούς, με τον Οτούρου με καλάθι και φάουλ να βάζει μπροστά την Χάποελ (4-5). Ο Κλάιμπερν πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 8-5, όμως η Χάποελ αντέδρασε γρήγορα και με το τρίποντο του Μπράιαντ και το νέο καλάθι του Οτούρου πέρασε ξανά μπροστά με 8-10. Στο προβάδισμα συνέχισε να αλλάζει χέρια (14-12, 16-17), αλλά στα τελευταία λεπτά η Μπαρτσελόνα έκανε ένα σερί 10-2 και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 26-19.

Η Χάποελ μπήκε… με το πόδι στο γκάζι στην δεύτερη περίοδο και με ένα σερί 10-0 κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με 26-29. Κλάιμπερν και Βέσελι ισοφάρισαν για τους «Μπλαουγκράνα» (29-29), αλλά Έντουαρντς, Μπράιαντ και Οτούρου έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +7 (29-36). Με τους Κλάιμπερν και Μπριθουέλα η Μπαρτσελόνα κατάφερε να μειώσει την διαφορά στους 2 (40-42) και τελικά οι Μπράιαντ και Οτούρου έστειλαν την Χάποελ στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-46.

Έλεγξαν τον ρυθμό οι φιλοξενούμενοι και πήραν τη νίκη

Πάντερ και Σατοράνσκι έριξαν την διαφορά στους 3 (45-48), με ένα σερί 5-0 με τους Κλάιμπερν και Πάντερ η Μπαρτσελόνα μείωσε στο καλάθι (52-54). Η Χάποελ πήρε «ανάσα» με το τρίποντο του Μάλκομ (52-57), κατάφερε να φτάσει μέχρι το +10 (54-64) και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο μπροστά με 61-66.

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Μπλέικνεϊ οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ξανά την διαφορά στους 10 (61-71), με τους «Μπλαουγκράνα» να καταφέρνουν να μειώνουν σε μονοψήφιο αριθμό 4:51 πριν τη λήξη (65-73). Ο Σατοράνσκι έκανε το 67-73, αλλά το τρίποντο του Μπλέικνεϊ 1:25 πριν το φινάλε διαμόρφωσε το 67-76 και… κλείδωσε τη νίκη για την Χάποελ. Μέχρι το τέλος του ματς, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και έτσι η Χάποελ πήρε το «διπλό» με 75-80 στο άδειο «Palau Blaugrana».

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 40-46, , 61-66, 75-80

Τα στατιστικά του αγώνα.