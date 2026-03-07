MVP της 30ής αγωνιστικής ο Ανγκόλα

Ο Μπράιαν Ανγκόλα αναδείχθηκε MVP της 30ής αγωνιστικής της Euroleague, με την εμφάνισή του κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Μπράιαν Ανγκόλα ήταν τρομερός στην μεγάλη νίκη της Βιλερμπάν απέναντι στην Αναντολού Εφές (91-88) και έτσι αναδείχθηκε MVP της 30ής αγωνιστικής της Euroleague.

Ο 32χρονος έμεινε στο παρκέ για 31:19 και μέτρησε 26 πόντους (4/7 σουτ, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και έκανε και 2 λάθη, ολοκληρώνοντας το ματς με 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναδείχθηκε MVP κάποιας αγωνιστικής στην διοργάνωση και η δεύτερη που το καταφέρνει κάποιος παίκτης της Βιλερμπάν αυτή τη σεζόν. Θυμίζουμε πως το είχε πετύχει στην 18η αγωνιστική ο Μπαστιάν Βοτιέ με 31 PIR, ξανά κόντρα στην Εφές.