Μόρις: «Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε»

Ο Μόντε Μόρις με ανάρτηση του στο twitter του εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γράφοντας πως θέλει να πάρει εκδίκηση.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15) για το ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής στην Euroleague και όπως γίνεται κατανοητό τα φώτα είναι στραμμένα στο φαληρικό γήπεδο.

Ο Μόντε Μόρις με ανάρτηση του στο twitter του εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί στο ντέρμπι, γράφοντας πως θέλει να πάρει εκδίκηση για τον πρόσφατο χαμένο τελικό.

Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε χαρακτηρίσει αμφίβολη τη συμμετοχή του Αμερικάνου γκαρντ, όμως ο ίδιος ο παίκτης έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο θέλει να δώσει το «παρών».

Ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε χαρακτηριστικά: «Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε».