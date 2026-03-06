Μπέβερλι: «Σταματήστε να συγκρίνετε τον Ντουράντ με τον Λέοναρντ» (pic)

Ο πρώην άσος του ΝΒΑ και νυν του ΠΑΟΚ, Πάτρικ Μπέβερλι, ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να συγκρίνει τον Καουάι με τον «KD», με αφορμή δυο χαμένες βολές του δεύτερου.

Ο Κέβιντ Ντουράντ αστόχησε σε δυο βολές στην παράταση, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού ανάμεσα σε Ουόριορς και Ρόκετς, με αποτέλεσμα η ομάδα του απόντα Στεφ Κάρι να πάρει την νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπέβερλι με ένα post στα social media έγραψε: «Σταματήστε να συγκρίνετε τον «KD» με τον Καουάι. Ο Καουάι δεν θα έχανε ποτέ βολές που θα κέρδιζαν τον αγώνα».

Στην φάση που έφερε το σχόλιο του Μπέβερλι, ο Ντουράντ αστόχησε πρώτα σε μια βολή στα 30'' πριν από το τέλος και ακόμη μία στα 4'', που καταδίκασαν την ομάδα του στην ήττα. Πριν από αυτές τις βολές, ο Ντουράντ είχε 36/36. Παρότι οι Ουόριορς αγωνίστηκαν χωρίς τους Κάρι, Μπάτλερ και Πορζίνγκις, κατάφεραν να πάρουν το W.

Οι Μπέβερλι και Καουάι Λέοναρντ υπήρξαν συμπαίκτες στoυς Κλίπερς, με τον πρώτο να δηλώνει υπέρ του πρώην συμπαίκτη του στην σύγκριση με τον Ντουράντ.

Δείτε την φωτογραφία με το σχόλιο του Μπέβερλι: